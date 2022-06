Vídeo: ciclista filma jacaré tomando sol no Rio Cubatão. “Sei que ele costuma aparecer por lá”

Um ciclista filmou um jacaré tomando sol às margens do Rio Cubatão, em São Paulo. O flagrante aconteceu no último domingo (26), por volta das 15h30, enquanto o empresário Danilo Alves, de 36 anos, passava pela Ponte do Arco Íris com um colega, quando avistaram o animal.

Assista ao vídeo gravado por Danilo:

“Estávamos retornando de um passeio ciclístico, quando passamos e o avistamos. Fazia tempo que não passava pelo local, mas sei que ele costuma aparecer por lá”, afirmou o empresário ao G1. Ele explica que não é primeira vez que répteis aparece pelas redondezas e que eles sempre ficam bem à vontade no local, devido a vegetação. “Nunca visualizei mais de um, mas pelo que parece são dois jacarés que ficam nesse trecho”.

Ao portal, o biológo Eric Comin comenta que o animal provavelmente é da espécie ‘papo-amarelo’, mais comum de aparecer na região. “Não é o primeiro relato do aparecimento dele na região, mas as pessoas devem lembrar de não chegar muito perto, evitar dar comida e ter contato com o animal”, explica. O biólogo ainda diz que a espécie possui ampla distribuição por toda a América do Sul. “Ele aparece em ambientes costeiros emangues, são extremamente carnívoros e vivem em média 50 anos”.

