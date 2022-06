Mulher se decepciona ao descobrir que o companheiro esqueceu seu aniversário

Uma mulher afirmou estar decepcionada com a postura de seu companheiro que ignorou completamente o seu aniversário. Segundo ela, a situação se tornou ainda mais complicada por ser o primeiro aniversário depois da morte de seu pai.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Mumsnet. “Hoje é meu aniversário, estou grávida de 37 semanas e tenho um filho de oito anos. Eu moro com o pai dos meus filhos, mas nosso relacionamento está passando por problemas”.

“Tivemos algumas discussões na última semana e eu estou levando a culpa por tudo. Tudo o que eu faço aparentemente é egoísta ou completamente errado”, relata a mulher.

Ela então revela que desde o começo do dia seu companheiro ignorou completamente o fato de que é seu aniversário. O que torna a situação ainda mais difícil é o fato de que é o seu primeiro ano desde a morte de seu pai.

Ela está desolada

Além do companheiro, somente ela e seu filho de oito anos moram na casa, o que confirma o fato de que o homem definitivamente se esqueceu da data.

“Meu filho não sabe que hoje é meu aniversário. Eu o arrumei e o mandei para a escola como sempre”, conta a mãe que ainda reforça o peso da data por ser o primeiro aniversário depois da morte de seu pai.

Confusa, ela se questionou se estava agindo de forma irracional ao esperar que o companheiro se lembrasse da data e desejasse ao menos um “feliz aniversário”.

“Meu companheiro fez aniversário menos de um mês depois da morte do meu pai e eu ainda me preparei para organizar um final de semana agradável para nós três”, relata.

Para os usuários do Mumsnet, o comportamento do homem é difícil de ser entendido e relevado.

“Seu parceiro parece bastante frio e distante. Eu começaria a me perguntar sobre o que espero deste relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Compre um presente para você mesma e se presenteie nesta data. Depois coloque esse egoísta para fora da sua vida”, sugeriu outra.