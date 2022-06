Mulher recebe suporte após ‘colaborar’ para demissão do marido no trabalho: ‘Ele não pode me culpar’ (Reprodução/Pixabay - Firmbee)

Em um espaço de relatos na plataforma Reddit, foi a vez de uma usuária contar sobre como ‘colaborou’ para a demissão do marido. Através do usuário u/RosieBaker19, a autora do texto realizou seu desabafo nesta segunda-feira (27).

“Meu marido tem o hábito de inventar desculpas para sair do trabalho. Simplesmente por não sentir vontade de trabalhar em determinados dias. Isso nos afetou financeiramente porque seu chefe continuou baixando seu salário como resultado. Tive de arranjar um segundo emprego. Ele agora comprou um PlayStation 5 de seu primo de 14 anos e passou a jogar dia e noite”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, o marido faltava no trabalho e mentia para o chefe sobre estar com diarreia, febre, entre outras condições. Ela conta que cansou de aturar o homem arruinando o trabalho e afetando a vida financeira do casal.

“Eu disse que ele precisava parar com isso, mas fui orientada a focar no meu trabalho e ficar de fora”, contou.

Demissão após telefonema

Há alguns dias, ele estava dormindo depois de ficar acordado a noite inteira jogando videogame. Apesar do chefe ter dado o último aviso, o homem resolver faltar no trabalho mais uma vez.

“O chefe dele ligou às 8h da manhã e peguei o telefone. Ele perguntou onde meu marido estava e se estava a caminho do trabalho. Eu disse que não, porque ficou acordado a noite toda jogando videogame e decidiu que não iria no dia seguinte. O chefe dele encerrou a ligação comigo e fui trabalhar”, escreveu.

De acordo com a autora do relato, ela recebeu uma ligação de seu marido duas horas depois. Ele estava em pânico e contou ter sido demitido de onde trabalhava. A mulher relatou ter contado a verdade para o chefe e deixou seu marido irritado.

“Eu disse que ele não poderia me culpar depois de sua falta de compromisso demonstrada com seu ex-chefe. Ele gritou dizendo que fiz isso para me vingar dele e mexer com seu sustento”, registrou.

“Fui para casa e ele ficou completamente em silêncio, enquanto ocasionalmente desabafava sobre como eu arruinei seu trabalho para ele, quando eu poderia ter mentido e dito ao seu ex-chefe quaisquer desculpas em vez disso”, finalizou.

Suporte na rede social

Após contar seu relato, diversos usuários da plataforma criticaram o comportamento do marido e deram suporte à autora. Em um comentário com 5,5 mil votos, o internauta diz o seguinte:

“Você não fez com que ele fosse demitido. A falta de compromisso e responsabilidade dele sim. Ele não tem responsabilidade por te culpar desse resultado inevitável. Honestamente, acho que você precisa se divorciar dele imediatamente”, sugeriu o redditor.

“Exatamente. O marido causou suas próprias consequências, não você. Se ele quisesse mentir um pouco mais para seu chefe, ele deveria estar acordado para atender o telefone”, concluiu outro usuário.

