Mulher está sendo forçada a não convidar a mãe para seu chá de bebê

Uma mulher está se sentindo completamente frustrada depois de precisar tomar uma difícil decisão envolvendo sua mãe. Por conta de uma briga entre sua mãe e seu marido, ela decidiu não convidar a mãe para participar de seu chá de bebê.

Conforme a publicação anônima feita pela mulher no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mulher ficou se sentindo mal por ter tomado o lado do marido ao invés de ter defendido sua mãe.

Em seu relato ela revela que sua mãe, irmã e cunhada estão planejando seu chá de bebê, que já está com a organização adiantada. “Na última quinta-feira, meus pais decidiram levar eu e meu marido para jantar em um novo restaurante do bairro. Meu marido não estava de bom humor, mas também não quis remarcar o jantar”.

Durante o jantar tanto o marido da jovem quanto sua mãe acabaram passando dos limites om a bebida, mas ele também ultrapassou os limites ao fazer uma ‘brincadeira’ com uma das garçonetes do local. “No final do jantar ele estava ‘brincando’ ao chamar a garçonete para a nossa mesa e eu fiquei espantada com isso”.

“Eu já fui garçonete e sei como é ser tratada assim, então pedi desculpas e disse que compensaria a situação na gorjeta. Ele ficou extremamente irritado e começou a falar alto dizendo que eu o envergonhei. Eu sei como lidar com ele nessas situações, mas minha mãe, também alterada pelo álcool, começou a gritar com ele”.

A situação piorou rapidamente

Com a discussão instaurada, a mãe da mulher e seu marido precisaram ser separados sendo que o homem saiu do restaurante ainda completamente enfurecido.

“Meu pai pagou a conta, mas eu deixei algum dinheiro para a garçonete e isso irritou ainda mais o meu marido. No dia seguinte eu tentei acalmar a situação, mas minha mãe deixou uma mensagem de voz xingando meu marido e dizendo que ele é um monstro. Ele agora não a quer mais no nosso chá de bebê”, revela a mulher.

Diante da reação do marido a mulher conta que se sentiu completamente mal, mas que tentou entender a situação pelo lado dele e decidiu aceitar o pedido. “Partiu meu coração falar a ela que ela não poderia ir e isso tudo ficou pior com minha irmã ligando e dizendo que fiz minha mãe chorar”.

“Ela e meu irmão agora dizem que não vem e estou arrasada, mas não me sinto no direito de invalidar os sentimentos do meu marido. Não quero excluí-lo quando se trata do nosso bebê”, finaliza a mulher antes de pedir ajuda.

Para os usuários do Reddit, a mulher agiu da forma errada e deve prestar atenção aos sinais de alerta dados pelo marido: “Ele foi rude com a garçonete e você mesma percebeu isso. Sua mãe sabia o quão rude ele foi e viu os sinais de alerta que a fizeram reagir”, comentou uma pessoa.

“Parece que ele é abusivo com você. Preste atenção aos sinais de alerta. Você está dando desculpas demais para os comportamentos rudes dele”, afirmou outra pessoa.