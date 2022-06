Ideia dos noivos para o casamento causa confusão entre os convidados

Uma noiva decidiu criar um plano para conseguir uma verba a mais para sua lua de mel. Para isso ela teve uma ideia que acabou dividindo completamente a opinião de seus convidados.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher decidiu cobrar uma “taxa de open bar” para seus convidados poderem usufruir de bebidas ilimitadas durante seu casamento.

Na ideia dela, os convidados deverão fazer uma “contribuição obrigatória” para a lua de mel, no valor de 10 dólares (aproximadamente R$52), mais uma gorjeta de cinco dólares (aproximadamente R$26) para o barman.

“A ideia é que quando os convidados forem pegar sua primeira bebida eles paguem os 15 dólares no bar e se sirvam de bebidas gratuitas pelo resto da noite, sem precisarem pagar gorjetas ou drinks, a menos que queiram”, conta a noiva.

No entanto, sua ideia não pareceu ser popular entre seus familiares e convidados, que acharam exagerado de sua parte.

A ideia dividiu opiniões

Após compartilhar a ideia com seus familiares, a noiva ouviu que seu plano era “completamente egoísta” por fazer os outros se envolverem com sua lua de mel.

Defendendo sua decisão, ela revela todos os gastos do casamento estão sendo integralmente pagos por ela e pelo noivo, sem receber qualquer tipo de ajuda. “Por isso eu acho que a ideia é boa e justa. Não vejo ninguém reclamando disso e se alguém reclamar, obviamente não vai beber”.

Entre os usuários do Reddit, as opiniões também ficaram divididas. “Se por esse valor, que vai ajudar vocês na lua de mel, eu puder beber o quanto quiser, então está tudo ótimo! Quero ser convidado para essa festa”.

Leia também: Noiva decide fazer o próprio bolo de casamento para economizar

“Parece justo para mim, casamentos são caros e uma festa open bar é muito mais cara que os 15 dólares pedidos por vocês”, comentou outro.

Um terceiro afirmou que tudo na verdade estava refletindo uma “informação errada”: “O problema é que você chamou isso de open bar quando na verdade cobrará um valor pelo serviço. Basta chamar de ‘bar da lua de mel’ ou algo do tipo, 15 dólares é um valor baixo para um serviço desse tipo, então as pessoas podem apenas estar confusas com a forma como receberam a informação”.