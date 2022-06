Homem com maior número de modificações corporais mostra antes e depois

Reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com maior número de modificações corporais, Rolf Buchholz, de 62 anos, decidiu compartilhar com seus seguidores uma imagem de como era sua aparência antes de todos os piercings e tatuagens.

Segundo uma publicação feita pelo The Mirror, atualmente Rolf tem mais de 500 modificações corporais espalhadas por seu corpo, sendo que 278 de seus piercings podem ser localizados em seus genitais. Além disso, ele ainda possui implantes de chifres na testa, diversas perfurações faciais, a língua bifurcada e grande parte do corpo tatuado.

Rolf, que é alemão, conta que nem sempre teve a aparência “demoníaca”, como ele mesmo se refere a seu visual. Antes de tatuar os globos oculares e mais de 90% de seu corpo ele chegou a ter somente algumas poucas artes espalhadas pela pele.

Entre os registros compartilhados por Rolf, que trabalha na área de tecnologia da informação, estão imagens em que ele pode ser visto saindo do mar sem tatuagens ou piercings visíveis, enquanto em outro ele pode ser visto com apenas algumas tatuagens espalhadas em locais pontuais de seu corpo.

Modificações extremas

Para muitas pessoas que o conheciam antes das modificações, ficou praticamente impossível reconhecê-lo atualmente com os piercings e tatuagens espalhados em seu corpo. Apesar disso, Rolf mantem sua personalidade.

“Muitas pessoas pensam que eu sou o diabo, mas eu não acredito que eu seja”, conta o homem que revela como começou a se apaixonar pelo mundo das modificações corporais: “Comecei porque gostava das modificações corporais. Eram divertidas então comecei a fazer mais e mais”.

“Um dia eu percebi que poderia quebrar o recorde porque conheci outros recordistas e vi que tinha mais piercings que eles. Não fiz minhas modificações especificamente para ter os recordes, mas foi ótimo conseguir ser reconhecido”, afirma Rolf.

Apesar de ter orgulho de sua aparência única, as modificações de Rolf já o levaram a ter diversos problemas com as autoridades. Em 2014, por exemplo, ele foi impedido de entrar nos Emirados Árabes Unidos por conta de seus implantes e foi obrigado a retornar para a Alemanha.