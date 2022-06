Ela procurou a polícia para denunciar rapto da filha, mas acabou presa após esta descoberta

Crisangel Arianny Quintana Delgado, uma jovem de 20 anos, da cidade de Villa de Cura, na Venezuela, procurou recentemente a polícia para denunciar o rapto de sua filha recém-nascida, mas acabou detida depois que oficiais fizeram uma descoberta: ela havia vendido a criança para um casal.

Segundo informações, a mulher ofertou a criança por um valor de $500 dólares, equivalente a R$ 2.613,24 (cambio de 28 de junho de 2022, às 12h15, horário de Brasília), porém não recebeu o pagamento, então buscou as autoridades afirmando que a menor havia sido sequestrada.

Embora a sua versão inicial, após as prévias investigações, oficiais confirmaram que não se tratava de um rapto de um recém-nascido, mas sim de uma venda voluntária feita pela mulher. A oferta foi feita ao casal Anabel Milagros Carpio Pérez, 42, e seu marido, Jesús Javier Álvarez, 51. Ambos foram detidos.

O acordo feito pela jovem

Anabel e seu esposo foram os responsáveis por acompanhar e ajudar Crisangel durante toda a sua gestação, com a condição de que receberiam ao final o bebê e pagariam a quantia mencionada anteriormente, mas esta última parte não ocorreu.

“Um minucioso trabalho policial determinou que a referida versão fornecida por Quintana Delgado era falsa, porque ela havia chegado a um acordo com Pérez e seu marido, identificado como Jesús Javier Álvarez, 51 anos, para assumir a gravidez. Ao dar à luz, Álvarez apresentaria a menina como seu pai, e depois a manteria”, disse Douglas Rico, diretor do Corpo de Investigações Científicas Criminais e Criminais, em sua conta do Instagram.

Por fim, sobre a bebê, ela foi resgatada e passou por avaliação médica, comprovando-se que está em perfeito estado de saúde.

