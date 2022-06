Confeiteira é surpreendida com pedido inusitado de cliente: ‘Noção zero’

Uma confeiteira de Joinville, em Santa Catarina, foi surpreendida com um pedido nada convencional de uma cliente. Por mensagem, a mulher disse que gostaria de devolver o bolo que havia comprado porque seus convidados não o consumiram por pensaram que era “de mentira”. Por isso, ela queria o dinheiro de volta.

A confeiteira Simone Balancieri divulgou o caso em seu perfil no Instagram no último dia 20, mas a publicação viralizou na última segunda-feira (27)

“Queria ver se posso levar o bolo aí e você me devolve o dinheiro, porque foi um dinheirão e ninguém cortou o bolo. Estava tão lindo que achavam que era de mentira. Eu também acabei esquecendo de cortar”, escreveu a cliente, que disse ainda que tirou fotos com o bolo, pois estava “lindo”.

“Segundou por aqui com esse pedido especial Noção?! Zeroooooo! Vou deixar a resposta para esse cliente com vocês porque posso ser grossa se eu mesma responder!”, disse Simone na legenda do post.

Confira:

Nos comentários, seguidores se divertiram com a história. “Manda ela congelar e ir comendo aos poucos ué”, ”Jurava que era brincadeira! Manda ela congelar e guardar para o próximo aniversário”, “Eu só acredito vendo. Eu vendo e não acreditando” foram algumas das manifestações.

Segundo a confeiteira, o pedido era um bolo decorado com temática infantil. A cliente “sem noção” não teve o nome identificado.

Depois da repercussão do caso, a confeiteira fez mais um post e agradeceu o apoio que recebeu. “O bolo que com toda certeza será cortado hoje”, escreveu.

E por falar em bolo...

Uma noiva decidiu economizar ao realizar seu casamento. Para isso, ela optou fazer por conta própria um dos itens que mais chama a atenção durante a festa: o bolo.

Conforme a publicação realizada pelo “The Mirror”, a noiva decidiu compartilhar em seu TikTok uma gravação mostrando o passo a passo da montagem.

No vídeo, que já foi visualizado mais de 2 milhões de vezes, Laura conta que utilizou seis caixas de mistura de bolo de confeitos para fazer os seis discos de massa. Ela intercalou os discos com finas camadas de glacê e confeitos coloridos. Ao final, ela cobriu o bolo com o mesmo recheio e mais confeitos.

Leia também: