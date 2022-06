Com dor no rosto, adolescente assoa nariz e acha uma moeda que estava perdida há anos

Umair Qamar, um garoto britânico de 14 anos passou anos de sua vida com uma moeda dentro do nariz sem saber, de acordo com notícia publicada pelo Daily Mail.

O adolescente estava se queixando à mãe de dores no nariz nos últimos tempos, mas no último domingo ele disse que sentia como se algo estivesse preso a seu nariz. Sua mãe fez com que ele tapasse uma narina e assoase forte com a outra, e quando ele o fez saiu uma pequena moeda de 5 centavos (5 pences).

Qamar disse que na hora lembrou que havia colocado a moeda no nariz quando criança, com 4 anos, mas que não sabia que ela ainda estava ali. “Acho que enfiei lá quando tinha três ou quatro anos, não consigo me lembrar”, disse.

Estudante e morador de Londres, o garoto disse que após o choque de ter soltado uma moeda pelo nariz, sentiu um imenso alívio.

Ele disse que nos últimos tempos, quando passava a mão pelo local sentia algo duro no nariz, sob a pele.

A mãe do rapaz, Afsheen Qamar, de 43 anos, disse que ele vivia se queixando de falta de ar, principalmente quando jogava futebol, mas quando levava aos médicos eles sempre faziam exames pulmonares e descartavam qualquer doença. ”Já o levei ao médico várias vezes, mas nem passou pela cabeça deles checar seu nariz”, disse. Ela classificou o incidente com seu filho como “completamente bizarro”.

Segundo especialista consultado pelo Daily Mail, um corpo pequeno, como uma moeda de 5 pences, por exemplo, podem permanecer na cavidade nasal do ser humano por muitos anos antes de serem descobertas, dependendo do material que é feito.

