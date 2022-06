VÍDEO: Uma das maiores cobras do mundo foi encontrada dentro de fogão em São Paulo

Entre as maiores cobras o mundo está a Jiboia (Boa constrictor), que pode medir até 4,3 metros de comprimento e é criada como animal de estimação legalmente no Brasil com a autorização do Ibama.

Recentemente, está espécie se tornou notícia depois que uma jiboia chamada “Sylas” desapareceu em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

A tutora do animal usou as redes sociais para postar o sumiço em um grupo de vizinhos do bairro e pedir que as pessoas não se assustassem com a cobra, que pesa dois quilos e tem um metro e setenta de comprimento.

“Se alguém encontrar uma cobra, me chama! Não matem, ela é dócil e não possui peçonha, não fará mal a ninguém”, escreveu na terça-feira (21).

A primeira suspeita era de que a cobra tinha saído pela janela do apartamento, mas imagens de segurança provaram que isso não aconteceu.

“Bom dia, é com muita dor no coração que venho informar que o Sylas está desaparecido desde ontem. Na segunda-feira a noite, o vi antes de dormir e ontem pela manhã quando fui olhar novamente ele não estava em seu terrário e notei que a “portinha” onde se passa o fio da placa aquecida estava erguida e provavelmente saiu por lá”, explicou.

De acordo com a Band, Sylas foi encontrado este fim de semana no próprio apartamento, dentro do fogão da cozinha. Sua dona se desculpou pelo “caos” e agradeceu nas redes sociais.

“O Sylas foi encontrado ontem a noite, dentro do fogão, eu havia olhado anteriormente, mas acredito que ele estava numa posição que não dava para ver. Ontem ainda estava inconformada e conversei com muitos biólogos, pessoas da área e até mesmo com amigas que também possuem esses animaizinhos e todos tinham certeza que ele ainda estaria no apartamento”, escreveu.

A cobra é legalizada e convive tranquilamente há três anos com um cão e um gato de estimação, animais que poderiam virar alimento caso ela fosse selvagem.

Veja mais: Vídeo se torna viral ao mostrar homem levando bote de cobra no olho

A jiboia é uma cobra que não é venenosa, mas tem presas que podem causar mordidas dolorosas. Assim como a sucuri ou píton, ela usa a constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!