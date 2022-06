Nome de bebê é motivo de briga entre mãe e filha

Uma mulher está completamente inconformada com a atitude de sua mãe após descobrir o nome da primeira neta. Segundo ela, desde o dia da revelação do nome a mãe não responde suas mensagens e ligações.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, ela e a mãe não tinham problemas de relacionamento antes de ela se casar após engravidar de sua primeira filha. Apesar disso, seu relacionamento com os irmãos é bom e ela sempre teve o apoio deles durante a gestação.

Segundo ela, a mãe ignora suas ligações desde que ela tentou entrar em contato para falar da gravidez. “Tinha seis meses de gestação e ela ainda não falava comigo, então pedi a minha irmã mais velha que falasse com ela por mim já que tinha tentado de tudo e queria que ela se envolvesse com a gravidez pois será sua primeira neta”.

“Depois disso ela me ligou e perguntou o motivo de eu pedir pra minha irmã entrar em contato com ela e eu disse que ela não respondia minhas mensagens e nunca estava em casa quando eu ia vê-la. Ela então revelou que não falava comigo por não aceitar minha gravidez”, revela a mulher.

Elas estão tendo diversos problemas

Em seu relato, ela conta que a mãe acredita que sua gravidez é um pecado já que ela engravidou antes de se casar com seu marido. “Ela ficou brava e me disse que eu tinha me desviado e que não tinha volta para isso. Nunca fui religiosa, mas sempre respeitei a crença dela”.

“Sim, me casei por estar grávida. Tentei manter a calma por ela ser a avó da minha filha e queria que elas tivessem um bom relacionamento”, explica a mulher que ainda revela que a mãe tem ressalvas quanto a seu companheiro e afirmou “nunca ter gostado” do homem.

Leia também: Vizinhos exigem que mãe proíba os filhos de brincar no quintal

No entanto, a situação piorou quando ela decidiu revelar o nome de sua filha durante uma ligação entre a família: “Eu disse que nossa bebê seria Anastasia. Minha mãe ficou irritada e disse que a minha filha deveria ter o nome dela por ser a primeira neta. Eu disse a ela que isso não tinha sentido ainda mais considerando o fato de que ela não queria ter contato com a criança”.

Segundo ela, desde então a mãe não retorna seu contato apesar de diversas tentativas. Para os usuários do Reddit, ela deve seguir em frente com sua escolha: “Ela está agindo de forma horrível e ainda te cobra de ‘homenageá-la’? Ela pode pedir aos outros que façam isso por ela”.

“Pare de tentar acalmar a situação e siga sua vida com sua filha e seu marido. Ela deixou bem claro que os afetos dela são condicionais e eu não gostaria de dar esse exemplo para meus filhos”, afirmou outra pessoa.