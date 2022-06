Noiva é chamada de egoísta por não cancelar o casamento a pedido de sua prima

Uma noiva ficou completamente chocada com o pedido de sua prima referente ao seu casamento. Segundo ela, a mulher pediu para que a celebração fosse cancelada para poder usar o espaço da recepção em uma festa para seu marido.

Conforme o desabafo da noiva publicado originalmente no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a noiva revelou que o marido de sua prima sofreu um acidente e segue se recuperando em um hospital.

Ao invés de não comparecer ao seu casamento, sua prima pediu a ela para cancelar a celebração com 48 horas de antecedência, pois ela gostaria de usar o local e toda a estrutura da festa para fazer uma festa para “enviar energias positivas” para seu marido.

“Vou me casar em dois dias e há 3 dias o marido da minha prima sofreu um grave acidente. Ele está se recuperando no hospital”, revela a noiva.

“Ontem nós tivemos um jantar para comemorar meu casamento, não esperava que minha prima viesse, mas ela veio e não tivemos nenhum problema com isso. No entanto percebi que ela ficou nos direcionando certos olhares durante o jantar como se estivesse com raiva”, explica.

Ela exigiu o cancelamento da celebração

Segundo a noiva, o jantar agradável rapidamente virou um pesadelo depois que sua prima fez um pedido na frente de todos. “Ela se levantou e disse que somos perfeitos um para o outro e que estava feliz pelo nosso casamento. Ela então pediu para adiarmos o casamento para que todos os arranjos de espaço, decoração, alimentação e tudo o mais fossem transformados em uma festa de ‘boa recuperação’ para seu marido”.

“Eu olhei para o meu noivo e respondi que estava triste pela situação do marido dela, mas que isso não me faria adiar meu casamento sendo que passei o último ano inteiro planejando por ele. Disse também que ela poderia cancelar sua participação para ficar acompanhando o marido no hospital”, conta a noiva.

“Ela me acusou de ser idiota e egoísta. Disse também que eu não tenho consideração com seu marido. Eu disse a ela que nunca sequer conversei direito com ele. Ela se irritou e foi embora. Não tivemos mais nenhum contato”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a noiva tem razão em sua postura, mas deve entender que a prima está emocionalmente instável. “Ela está sofrendo pela situação do marido, mas não pode te pedir isso. Espero que você tenha um lindo casamento”.

“Passar pelo processo de cura de um ente querido é devastador e exaustivo, mas isso não é justificativa para ela exigir que você cancele seu casamento”, afirmou outra pessoa.