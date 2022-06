Em uma história inusitada, um homem usou uma balança para pesar seu bife em um restaurante para provar que sua refeição está abaixo do peso.

Antonio Chacon disse que seu bife “parecia uma refeição infantil” e afirma que conseguiu provar que era uma propaganda enganosa, como detalhado pelo site The Mirror.

Antonio tinha saído para um aniversário com sua família, nos Estados Unidos, quando pediu sua refeição favorita.

Mas quando a comida do jovem de 22 anos foi servida, ele disse que notou que o pedaço parecia “muito pequeno”.

Revoltado com a situação, ele afirmou que então correu para seu carro e trouxe sua balança, colocando-a na mesa enquanto o garçom olhava em “choque”.

Ele então reclamou que o pedaço pesava quase metade do que havia sido anunciado (180 g) - levando o chef a refazer sua refeição.

Homem usa balança para pesar bife em restaurante para provar que sua refeição está abaixo do peso

Após sua visita, Antonio compartilhou um post online nomeando e envergonhando o restaurante - o que deixou as pessoas divididas.

Vários usuários argumentaram que o peso listado da carne é de antes de ser cozida, não depois.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no ano passado e voltou a viralizar nas redes sociais novamente. Confira:

Man shames restaurant by weighing steak at the table to prove it is underweighthttps://t.co/kUEvCV1LWC pic.twitter.com/APsSfsRCB8 — The Mirror (@DailyMirror) July 30, 2021

Texto com informações do site The Mirror