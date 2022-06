Homem ‘destrói’ tatuagem de amiga ao fazer um desenho combinando com o dela

Um homem viu sua ideia de homenagem sair completamente diferente do planejado depois que a homenageada não gostou da ideia. Ele decidiu fazer uma tatuagem combinando com o desenho feito pela melhor amiga, mas as coisas saíram do controle quando ela viu a tatuagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit onde também aproveitou para pedir a opinião de outras pessoas sobre a situação.

Em seu texto ele revela que decidiu fazer uma tatuagem igual a de sua melhor amiga como uma forma de homenageá-la. Segundo ele, a ideia surgiu já que muitos amigos tem tatuagens combinando para reforçar os laços de amizade.

“Eu e Jenna somos amigos desde que nos conhecemos no primeiro ano da faculdade, uns 3 anos atrás. Nosso primeiro contato foi durante a orientação quando eu me ofereci para almoçar com ela e desde então somos melhores amigos. É praticamente impossível passar um dia sem conversar com ela”, explica.

Ele achou que era uma boa ideia

Ele então conta que durante uma viagem com seus amigos para uma despedida de solteiro em Las Vegas, todos decidiram fazer uma tatuagem juntos. “Foi uma decisão rápida, e como minha próxima tatuagem seria algo grande, eu decidi fazer outra coisa”.

“Fiz uma tatuagem de coelho igual a de Jenna, que foi usada de referência. Somos amigos há anos, então por que não fazer tatuagens iguais? Fiquei animado para mostrar para ela e nem mesmo disse que tinha feito a tatuagem antes da revelação”.

Segundo ele, ao retornar de Las Vegas eles combinaram de tomar um café juntos em um dos lugares preferidos de Jenna, onde ele resolveu revelar sua tatuagem.

“Ela ficou surpresa, mas não do jeito que eu esperava. Ela ficou realmente brava com isso e disse que a tatuagem dela era uma representação de seu avô e que tinha diversos significados para ela. Eu expliquei que foi significativo pra mim também por me lembrar dela”, relata.

“Ela foi embora e não me mandou mensagem e nem me ligou de volta. Tatuagens de amigos são normais, não sei porque ela está tão chateada”.

Para os usuários do Reddit, o fato de ele ter “roubado” a tatuagem da amiga justifica a reação dela: “Você roubou a tatuagem dela. Você copiou a tatuagem que ela tem o que é praticamente um plágio, é claro que ela está irritada!”, comentou uma pessoa.

“Amigos fazem tatuagens iguais quando concordam e decidem fazer a tatuagem juntos. Vocês não fizeram tatuagens iguais, você tirou uma foto da dela e foi, sem pedir permissão para ela, fazer uma cópia”, afirmou outra.