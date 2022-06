Ela ‘ganhou’ um prêmio milionário, mas não pode recebê-lo por um motivo: sua conta bancária

Rachel Kennedy, uma jovem britânica, de 19 anos, viu seu sonho se converter em pesadelo após seus números escolhidos na loteria serem sorteados, mas não poder de fato levar o prêmio milionário e tudo isso por um simples motivo: sua conta bancária. Vamos entender os detalhes deste caso?

Segundo informações, há 5 semanas Kennedy fazia sua aposta com os mesmos números, até que estes de fato foram sorteados. Com o resultado publicado, a jovem levaria a soma de 182 milhões de libras, o equivalente a R$ 1.165.423.714,00 (câmbio de 27 de junho de 2022, às 12h20, horário de Brasília), o que não aconteceu.

“Entrei no aplicativo e dizia ‘partida ganhadora’ e pensei ‘Oh meu Deus, eu ganhei”, disse a jovem que contou neste momento a novidade para a mãe e seu companheiro. A sequência de números escolhida por Rachel foi: 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11.

E por que a jovem não levou o prêmio?

“Liguei para o número pensando que tinha ganhado o prêmio de 182 milhões e me disseram ‘sim, você tem os números corretos, mas não tinha dinheiro suficiente em sua conta bancária para o pagamento da aposta, então, na verdade, ela não aconteceu”, contou.

Rachel havia ativado o pagamento automático em sua conta para as apostas com os respectivos números, porém, nesta ocasião, ela só tinha 2,50 libras, o que não foi suficiente para pagar o ticket para participar do sorteio.

“Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha vencido”, afirmou. Ela disse ainda que seu companheiro encarou o fato da pior maneira possível, já que estavam planejando o que fariam com o dinheiro.

Por fim, a jovem disse que seguirá jogando na loteria, mas que mudará os números, uma vez que acredita que eles trazem má sorte.

