Homem se irrita após a namorada dar uma tatuagem de presente para a mãe dele

Um homem decidiu procurar o Reddit para desabafar com os demais usuários após descobrir que a namorada, que é tatuadora, fez uma tatuagem de presente em sua mãe.

Em seu relato, o jovem de 25 anos conta que sua namorada, de 22, possui diversas tatuagens que sempre chamaram sua atenção e o agradaram. Ele conta que ela é artista e há anos trabalha com tatuagens.

No entanto, ele temia a reação de seus pais “tradicionais” quando encontrassem com a jovem pela primeira vez. “Meus pais são conservadores e estavam planejando viajar para nos visitar. Eu perguntei a ela se ela poderia usar roupas mais compridas e cobrir as tatuagens para evitar qualquer desconforto”.

“Ela se recusou e colocou um top e um shorts que deixava a maioria de suas tatuagens a mostra. Eu a avisei novamente antes deles chegarem, mas ela deu de ombros e seguiu em frente”, conta o rapaz.

Ele se surpreendeu com a reação dos pais

Apesar dos temores do jovem, a reação de seus pais foi completamente diferente da esperada por ele. “Eles começaram a elogiar as tatuagens dela, principalmente minha mãe! Elas passaram grande parte do tempo falando sobre tatuagens e eu sai com meu pai para o quintal”.

“Quando voltamos, minha mãe veio correndo mostrar que fez uma tatuagem de quatro pequenas flores em seu braço. Ela disse que era a representação da nossa família”, revela o jovem.

Diante da revelação, ele ficou chocado não só com a atitude de sua mãe, mas também com a reação de seu pai que se emocionou e adorou a tatuagem. “Ela começou a contar sobre isso para todos no Facebook. Quando minha namorada desceu eu perguntei porque ela tatuou minha mãe sem me pedir primeiro, e ela disse que minha mãe é uma mulher adulta e que pode decidir sobre isso sozinha”.

Segundo ele, seus pais defenderam a atitude da mulher enquanto ele simplesmente subiu para o andar de cima da casa e se recusou a falar com a namorada desde então.

Para os usuários do Reddit, ele está agindo de forma mesquinha e infantil: “Por que você está chateado com isso? Sua namorada, tatuadora, apenas concordou em dar uma tatuagem a uma mulher adulta que queria fazer uma tatuagem”, questionou uma pessoa”.

“Você está chateado por seus pais terem a mente mais aberta do que você pensava ou por pedir a sua namorada para se cobrir por achar que seus pais não gostariam dela por causa das tatuagens?”, questionou outra.