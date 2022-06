Há um cachorro fofinho na foto. Conseguiu encontrá-lo?

A capacidade de localizar elementos ocultos não faz parte da habilidade de todo mundo. Acredita que se enquadra por portar um bom olhar? Então este desafio é para você! Fazendo este teste, é possível criar uma noção básica sobre ter a habilidade de encontrar coisas escondidas, a partir de uma visão atenta e aguçada.

Caso a resposta seja negativa, não custa nada tentar explorar suas habilidades de observação. Se conseguir encontrar o coelhinho na imagem, já pode se considerar um expert na arte do olhar aguçado. Mas não se preocupe se não o localizar, pois o desafio é realmente complicado. Você está preparado?

Abaixo, você encontra uma cadeira branca no meio da grama. Contudo, estamos procurando pela presença de um cachorrinho fofo bem escondidinho. Você consegue apontá-lo na imagem? Observe bem!

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @Xlle1)

Caso não tenha encontrado, vamos te dar uma dica bem valiosa que irá facilitar um pouco. Mas ainda assim o desafio continuará difícil, tudo bem? Agora preste atenção dentro do quadro vermelho, pois é lá que ele está. Tente mais uma vez!

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @Xlle1)

Bom, se mesmo com a dica apresentada você não encontrou o cachorro, está tudo bem. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos. Se resolveu o teste sem consultar a resposta, tiramos o chapéu para o seu desempenho! O cãozinho está com o rostinho dentre as folhas... Veja onde está circulado.

Abaixo você confere o resultado:

Encontre o cachorro! (Reprodução/Reddit @Xlle1)

