Empresa se engana e transfere R$ 1,6 milhão para funcionário, que pede demissão e foge

Um funcionário de uma empresa chilena foi ao banco receber seu pagamento referente ao mês de maio e quase teve um enfarte, segundo notícia do jornal argentino El Clarín. Em sua conta, em vez do seu parco salário, havia uma montanha de dinheiro, uma quantidade que ele nunca havia visto antes: 281 milhões de pesos chilenos, ou R$ 1,6 milhão.

Sua primeira ideia foi manter a notícia em extremo sigilo e sacar todo o dinheiro o mais rápido possível, e foi o que fez. Mas após alguns dias a empresa produtora de frios na qual trabalhava entrou em contato com ele e falou que havia cometido um erro e depositado o valor errado em sua conta e disse que ele tinha que devolver a quantia o mais rápido possível.

No dia combinado, ele não apareceu, apesar dos funcionários do RH esperarem todo o dia. Os funcionários ligaram para ele dezenas de vezes, até que atendeu e disse que tinha pegado no sono. Voltaram a marcar, mas novamente o funcionário não deu sinal de vida.

Depois de vários dias desaparecido, um advogado do funcionário compareceu na empresa para dizer que seu cliente não iria devolver o dinheiro, uma vez que o erro foi da própria empresa, mas a diretoria entrou na Justiça alegando “apropriação indevida”.

O Tribunal, em sua sentença, disse que ele tinha que devolver todo o dinheiro, mesmo tendo sido um erro do RH da empresa, ao “legítimo proprietário.

O problema agora é que desde que saiu a sentença, o funcionário desapareceu e ninguém consegue encontrá-lo. Antes de sumir, ele mandou uma carta para a empresa pedindo a sua demissão oficialmente.

