Cantora de 21 anos é assassinada pelo marido, de 79 anos, em um restaurante

Após discutir com o marido de 79 anos em um restaurante na Cidade do México, a cantora Yrma Lydya, de apenas 21 anos, recebeu três tiros no peito e morreu no local, na última quinta-feira, de acordo com a polícia mexicana.

Yrma estava no restaurante Suntory Dell Valle, na zona sul da cidade. Seu marido, identificado como Jesús Hernández Alcocer foi preso no local.

Segundo testemunhas, Jesús entrou no restaurante com outra mulher e, após discutir com a esposa, atirou três vezes contra ela.

A polícia chegou ao local rapidamente e o deteve. As pessoas presentes ao restaurante contaram à polícia que o segurança tentou retirar o matador do local rapidamente, mas não deu tempo. O advogado ainda tentou subornar um dos policiais para que deixasse ele e um dos seguranças fugirem do local.

Uma das testemunhas disse que o segurança chegou a sair e voltar ao restaurante depois do crime e acredita que ele tenha sumido com a arma do crime, que ainda não foi encontrada.

De acordo com as investigações do feminicídio, Yrma e Jésus, que é advogado, discutiam o divórcio quando começou a discussão

Os investigadores encontraram sobre a mesa do restaurante muitas folhas com anotações da jovem, onde ela falava sobre questões de saúde e diabetes e palavras desconexas como ‘desonesto’, ‘começar todo dia’ e ‘o começo’

QUEM ERA YRMA LYDYA

A cantora começou ainda criança a estudar balé e depois canto. Em 2015 lançou seu primeiro álbum, “God’s Gift” (2015). Dois anos depois, em 2017, lançou “Talking”, quando começou a participar de programas de televisão.

Atualmente fazia o espétáculo “GranDiosas” e já planejava o lançamento de seu quarto álbum.