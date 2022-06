Vídeo registra momento angustiante em que mulher é acordada pelo barulho de ursos selvagens brigando em sua garagem; confira

Em uma situação chocante e inesperada, uma mulher foi acordada por dois ursos brigando em sua garagem. O caso aconteceu recentemente nos Estados Unidos.

Como detalhado pelo site The Sun, imagens de segurança chocantes captaram as feras lutando na garagem em Lake Tahoe, na Califórnia.

O vídeo mostra os ursos brigando enquanto colidem com equipamentos no locam. Assustada, a dona Lisa Quick ficou apavorada com a situação.

Vídeo registra momento angustiante em que mulher é acordada pelo barulho de ursos selvagens brigando em sua garagem

Quick revelou à ABC7 que foi acordada com um ruído de “rosnado estranho” e instantaneamente percebeu que era um urso.

Ela disse que gritou e seus cães começaram a latir antes de correr para acabar com a briga.

Apesar do susto, a situação terminou bem, com a fuga dos animais. Confira registro impressionante:

Situação recorrente na Califórnia

Em outro caso, imagens dramáticas captaram o momento em que uma mãe ursa abre a porta de um de veículo na mesma região da Califórnia.

Ainda de acordo com as informações, o animal tentava encontrar comida para seus dois filhotes (que acompanhavam a ‘invasão’). Confira vídeo:

