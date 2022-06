Nova moda no metrô de Nova York, o ‘surf no vagão’ faz mais uma vítima

Paramédicos socorrem jovem em cima do vagão do metrô de Nova York (Reprodução)

Um adolescente de 15 anos foi encontrado em cima de um vagão do metrô de Nova York com um grave ferimento na cabeça no final da tarde desta quinta-feira, de acordo com o The New York Post.

O ‘surfista de trem’, como foi chamado pelo jornal, foi achado na estação da 111th Street, e North Corona. Segundo a polícia, o trem viajava em um trecho elevado quando o adolescente bateu a cabeça em alguma coisa e apagou.

Ele está internado em estado gravíssimo, entre a vida e a morte, de acordo com o noticiário. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que policiais e paramédicos retiram o jovem do teto do vagão e o colocam na plataforma do metrô. No vídeo é possível ver que a cabeça do rapaz sangra muito.

O acidente paralisou a circulação de trens na região, gerando grandes atrasos em toda programação do transporte público.

Esse foi o segundo caso de surfista de trem registrado no metrô de Nova York e menos de duas semanas.

No início do mês um vídeo postado no Twitter mostrou um grupo de oito jovens correndo em cima dos carros do metrô, em uma composição que seguia para o Brooklyn. Muitos deles foram vistos correndo e pulando dos vagões sem nenhum cuidado, com grande risco de morte. As filmagens não possibilitaram que a polícia fizesse o reconhecimento deles.

Em outubro do ano passado uma pessoa morreu. Um homem de 32 estava em cima de um dos vagões quando caiu, próximo à estação da Essex Street.

“Andar em cima de um vagão do metrô é extremamente perigoso e imprudente, causando atrasos significativos para outros nova-iorquinos”, disse Pat Warren, diretor de segurança do MTA (Metropolitan Transportation Authority), em comunicado.