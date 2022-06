Marido chama esposa de egoísta por ela ajudar um amigo que está hospitalizado

Um homem causou uma grande discussão depois de alegar que sua esposa não deveria acompanhar o amigo durante suas internações pois isso está “afetando sua agenda” e os cuidados com o filho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem compartilhou sua situação por meio de uma postagem no Reddit. De forma anônima ele conta que precisava de conselhos pois teve uma grande briga com a esposa depois que ele insistiu para que ela parasse de acompanhar seu amigo durante as sessões de quimioterapia.

Na opinião do homem, a esposa precisa parar de considerar as outras pessoas. “Não tive problemas quando ela começou a acompanhar Anthony nas sessões, mas agora isso está me afetando. Não posso ver meus amigos porque tenho que ficar com meu filho no dia X porque minha esposa está acompanhando o amigo no tratamento”.

“Ela afirma que o amigo está passando por sua fase mais difícil e que precisa de seu apoio”, explica o homem.

As brigas se intensificaram

Segundo homem, a situação piorou de forma significante quando ele pediu a ela que não acompanhasse o amigo em uma das consultas para ficar em casa cuidando do filho enquanto ele saia para almoçar com sua mãe e irmã.

“Eu pirei quando ela se recusou e disse que ela não ‘precisa’ estar com ele e poderia ir vê-lo no dia seguinte ou quando eu chegasse. Ela teve um ataque e me chamou de cruel por forçá-la a deixar o amigo sozinho já que eu sei que ela é o único apoio que ele tem”, conta o homem.

Leia também: Mulher rejeita presente do cunhado e exige algo da ‘lista do chá de bebê’

Diante da resposta da mulher, ele simplesmente saiu a “forçando” a ficar em casa. Assim que ele chegou as brigas recomeçaram.

Para os usuários do Reddit, a mulher está coberta de razão e ele também deve assumir suas responsabilidades com os filhos. “Filhos são uma prioridade maior do que você sair para almoçar com os amigos. A quimioterapia é infernal e ninguém deve passar por isso sozinho”.

“Porque você não pode levar seu filho quando vai ver sua mãe e irmã?”, questionou outra pessoa.