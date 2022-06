Ela ganhou uma herança do pai, mas com uma condição que não quer cumprir: trabalhar Reprodução

Qual seria a sua reação se descobrisse que ganhou uma herança com um valor equivalente a mais de R$ 40 milhões? Bom, se você está curioso sobre este questionamento, esta foi a notícia compartilhada com uma jovem australiana, que tem à disposição a soma de $12 milhões de dólares, mas tem que cumprir uma condição: trabalhar.

Como detalhado pelo portal Publimetro, a jovem Clare Brow afirma que esta não é na realidade a vontade do pai e por isso contestou o testamento em juízo, uma vez que foi impedida de ter acesso à quantia milionária por não cumprir os requisitos.

“Quero o que é meu por direito. Estou sofrendo”, disse Brow, que enfrenta atualmente dificuldades econômicas e que vive com a esposa, Lauren, e a filha, recebendo ajuda da assistência social australiana.

Não esqueça de ler estas notícias:

Além do auxílio por parte do estado, a jovem recebia do pai a quantia semanal de $500 dólares. Clare afirma que não pode trabalhar devido ao seu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

“Eu entendo por que essas pessoas querem que eu seja um membro funcional da sociedade, mas você tem que olhar para o meu diagnóstico e perceber que isso não vai acontecer. [...] Não vou aprender a dirigir porque tenho TDAH. Eu tenho a atenção de um mosquito. [...] Quero as pessoas tirem da cabeça a ideia de que vou conseguir um emprego”, afirmou.

Família diz que são apenas desculpas para receber herança

O primo da jovem, Jimmy, disse que Clare poderia estar trabalhando tranquilamente para ter acesso ao dinheiro sem precisar contestar o testamento.

“Gostaríamos que ele conseguisse um emprego e contribuísse para a sociedade. Em vez de concordar com os desejos de seu pai morto, ela se virou e processou sua confiança”, ressaltou a família.

+ NÃO SE VÁ ANTES DE CONFERIR ESTAS NOTÍCIAS: