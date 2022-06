Apesar da gravidez de risco da esposa, ele se recusa a desmarcar suas férias

Uma mulher está se vendo em uma situação complicada depois que seu marido decidiu que não vai cancelar as férias para acompanhá-la durante suas últimas semanas de gestação em uma gravidez de risco.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história em uma postagem feita no Reddit, onde pediu a opinião dos demais usuários sobre como lidar com a situação.

De forma anônima ela conta que o marido está planejando uma viagem com os amigos pela Europa enquanto ela está nas semanas finais de sua segunda gestação.

“Embora eu queira que ele vá e se divirta, tenho razões para não me sentir bem com ele fazendo essa viagem neste momento”, explica a mulher.

Segundo seu relato a gravidez é de alto risco e ela ainda está precisando se dedicar aos cuidados de seu filho mais velho. Por conta de uma mudança para outro continente eles não possuem uma rede de apoio no local e ele ficaria 10 dias afastado de casa.

Além disso, a viagem está programada para sua 32ª semana de gestação, o que é um marco traumático de sua gravidez anterior na qual precisou passar por uma cesariana de emergência no mesmo período gestacional.

Ela não quer que o marido vá

Em seu relato a mulher conta que além destes fatores sua gestação é de risco e ela corre riscos reais de ter pré-eclâmpsia. Outro ponto que a está incomodando é que o destino da viagem é famoso por suas festas e vida noturna agitada.

“Embora eu não queira falar para ele não ir, eu mencionei que me sinto desconfortável com a viagem. Ele diz que se sente mal por ir, mas não considera a possibilidade de cancelas as férias”, explica a mulher.

“Sou uma idiota por fazer ele se sentir mal por viajar ou ele que está agindo feito um por me deixar aqui nessa situação?”, questionou a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em sua decisão: “Se ele ainda planeja fazer essa viagem, ele é o idiota por desconsiderar os riscos para você e seus filhos. Você precisa lembrá-lo do que é prioridade”.

“Dados os fatores de risco, ele é o errado em pensar em viajar. Você precisa dele em casa ajudando com seu filho e se certificando que você e o bebê estão bem”, afirmou outra.