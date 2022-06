Vídeo: macaco bagunceiro é flagrado amolando a faca no Piauí

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um macaco na janela de um prédio no centro comercial em Correntes, no Piauí, aparentemente amolando uma faca na parede.

O vídeo foi gravado por um morador que achou a cena um tanto quanto inusitada. Ele disse que o animal apareceu no local há pelo menos uma semana e desde então ele invade as casas pela janela para pegar biscoito, roupas, sabão ou qualquer objeto que chame a sua atenção. “Faz uma verdadeira bagunça nas casas”, disse.

Mas não para por aí, além dos objetos, ele destelha as casas em busca de refúgio e está causando bastante dor de cabeça na região e os moradores não sabem mais que o que fazer, já que a responsabilidade pela captura do animal seria do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais), que já foi contatado e acionou uma equipe do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) para resgatar o animal com segurança.

Depois do macaco 'bebum' de MS, outro é flagrado amolando faca no Piauí pic.twitter.com/GGY6NA0vR2 — TopMídia News (@topmidianews) June 23, 2022

Nas redes sociais, os moradores aproveitaram para entrar na brincadeira:”Macaco psicopata afia faca”, “Te amo macaco esfaqueador” e “Tu num mexe com a gente do Piauí, não, meu fi! Rum!” foram alguns das postagens feitas no Twitter.

A polícia da cidade acredita que o animal seja doméstico e tenha fugido de alguma casa da região, mas por enquanto ninguém veio buscar o animal. Os policiais também garantiram que não há nenhuma informação de que o macaco tenha atacado qualquer pessoa com a faca que foi vista em sua mão durante a gravação do vídeo.

