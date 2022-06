Noiva se sente ofendida após homenagem do noivo durante o casamento

Um homem ficou completamente chateado depois de descobrir a opinião de sua companheira sobre uma homenagem feita por ele durante a festa de casamento. Segundo ele, a noiva foi a única que não gostou da surpresa.

Chateado com a situação, o homem decidiu compartilhar sua história em uma publicação no Reddit, onde pediu a opinião dos demais usuários da plataforma sobre as reações da noiva.

Em seu relato, ele conta que se casou recentemente: “Nos casamos semana passada, eu sou mexicano e minha esposa é americana. Apesar de ter nascido no México, eu cresci nos Estados Unidos. Tanto minha família quanto a dela falam inglês e espanhol”.

“Ela foi a responsável por planejar cada um dos detalhes do nosso casamento e acabou se tornando uma noiva controladora e nervosa, mas tudo bem, eu entendi porque ela realmente ficou sobrecarregada”, explica o homem.

A surpresa não saiu como esperado

Pensando em surpreender a companheira, durante a festa de seu casamento o noivo foi até a banda e pediu a eles que tocassem uma música em específico que ele gostaria de cantar em homenagem à esposa.

“Era a música Te Amare, de Miguel Bose. Foi a música que tocou durante o nosso primeiro encontro que aconteceu em um restaurante mexicano muito ruim, isso acabou virando um tipo de piada entre nós dois”, conta.

Segundo ele, convidados e familiares gostaram da música e sua sogra até mesmo chegou a se emocionar, mas a noiva não teve a mesma reação. “Ela parecia chateada”.

“Perguntei o que estava acontecendo e ela disse que eu agi feito um idiota por querer chamar atenção para minha herança cultural durante nossa festa. Ela disse que eu deveria ter deixado a banda cantar a nossa música ao invés de eu fazê-lo”, conta o homem.

Para os usuários da plataforma, a noiva exagerou em sua reação, mas seu comportamento também pode ser entendido: “Sei que é uma forma estranha de ver isso, mas eu ficaria muito chateada nessa situação porque não gosto desse tipo de coisa. É como alguém cantando parabéns para você e você fica lá sentado, desconfortável e envergonhado”.

“Você cantou uma música significativa para vocês dois, em seu próprio casamento. Este incidente por si só é uma bandeira vermelha para o seu relacionamento, ela reduziu tudo a você querendo ‘reforçar sua etnia’ e ignorou completamente o fato de que era algo significativo para você”, afirmou outra pessoa.