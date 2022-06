Mulher teme revelar sua opinião sobre o nome de bebê escolhido pela amiga

Uma mulher está preocupada com a possibilidade de revelar sua verdadeira opinião a respeito do nome de bebê escolhido por sua melhor amiga. Apesar de ter conseguido esconder até agora, ela acredita que a amiga pode estar prestes a descobrir a verdade.

Segundo seu relato, postado no fórum Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, ela decidiu omitir sua verdadeira opinião após saber o nome que a amiga pretende dar à filha.

“Minha amiga veio contar que pretende chamar sua filha de Susan. Eu não gosto do nome, particularmente, mas de forma automática eu disse que era um nome muito legal”, conta a mulher.

No entanto, sua resposta parece ter deixado dúvidas na amiga: “Ela então me mandou uma mensagem perguntando se eu realmente achei o nome legal, porque ela teve a sensação de que eu estava omitindo algo. Surpresa, sou uma péssima mentirosa”.

Ela está em dúvida sobre contar a verdade

Com sua “mentira” correndo perigo, a mulher agora se questiona sobre revelar a verdade para a amiga. “Seria irracional admitir para ela que eu não gostei do nome? Ou devo continuar omitindo minha opinião (consigo fazer isso mais facilmente via WhatsApp)”, questiona a mulher.

Para os demais usuários do fórum, ela deve responder de forma honesta para a amiga: “Diga a ela que não é um nome que você escolheria, mas que o bebê é dela e o nome deverá ser usado se ela o amar”.

“Mantenha sua opinião verdadeira somente para você, ela não vai ficar feliz em saber. Embora eu concorde que não é um nome que me agrada, ela parece estar empolgada com o nome escolhido”, sugeriu outra pessoa.

“É um nome clássico e ótimo! Todas as pessoas que conheci com este nome são maravilhosas”, afirmou outra pessoa.

“Não se diz para uma pessoa que você não gosta do nome do bebê dela porque o bebê é dela, não seu. Você pode concordar e dizer que é um nome adorável e que está animada para conhecer a filha dela. Esse seria o comportamento de uma amiga”, finaliza outra.