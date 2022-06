Depois de levar golpe em 20 pizzas, dona doa encomenda a pacientes de hospital

Tamara, 28 anos, trabalha em uma pequena pizzaria que montou com sua mãe depois que perdeu o emprego na pandemia na cidade argentina de Neuquén.

Ela comemorou no último sábado, quando um homem fez um pedido de 20 pizzas, pois estava precisando muito de dinheiro para pagar a prestação de um terreno que comprou com o namorado, mas ela não tinha ingredientes em estoque para atender todo o pedido, e sugeriu que o homem levasse 17 pizzas e quatro dúzias de empanadas, e ele aceitou.

“O homem do outro lado da linha me disse que aceitou porque o buffet que ele havia contratado para o evento não havia entregado o pedido. Nunca desconfiei dessa pessoa”, disse a jovem.

Segundo Tamara, somente aquele pedido seria suficiente para pagar a mensalidade do terreno. “Eu fui de chorar de alegria para chorar de tristeza”, disse, após descobrir que era uma fraude.

No local combinado, no sábado, as duas mulheres foram de carro entregar a encomenda no local do evento, mas não havia nada naquele endereço. Quando voltou para casa, descobriram que tinham sido vítimas de um golpe. “O homem que ligou disse à minha mãe que ia fazer a transferência para a conta do Mercado Pago e mandou um código, que minha mãe mandou de volta para ela e foi assim que ela esvaziou nossa conta”, disse Tamara.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: macaco bagunceiro é flagrado amolando a faca no Piauí

Depois de se recuperarem do choque e da tristeza, resolveram que não iriam vender aquelas pizzas e empanadas, e sim, doá-las. Elas levaram toda a comida para o Hospital Heller e os entregaram aos médicos, enfermeiros e pacientes.

O que deveria terminar como mais uma história triste acabou viralizando nas redes gerou uma reviravolta nos negócios da família. Várias pessoas se emocionaram com a atitude da mãe e da filha e resolveram colaborar. “Depois disso, nossas encomendas aumentaram muito”, disse Tamara.