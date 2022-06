‘Coelhos de guarda assassinos’ assustam carteiro durante uma entrega

Uma mulher ficou completamente chocada ao descobrir o motivo pelo qual o carteiro precisou deixar sua correspondência em um outro local. Segundo a nota, deixada pelo próprio entregador, os “coelhos de guarda assassinos” foram os responsáveis pelo incômodo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Erin Rushton revelou que o carteiro recentemente deixou uma nota junto com sua correspondência. Ela explica que ao ler o recado não conseguiu segurar a risada diante da reação do homem perante seus três coelhos: Lola, Bonni e Doc.

Na mensagem, o carteiro explica que “não teve escolha” a não ser deixar as encomendas em outro lugar já que alguns “coelhinhos assassinos” estavam “guardando fortemente” a caixa de correio.

Em seu relato, Erin revela que comprou o trio de coelhos como um presente, e uma companhia, para seus filhos durante a quarentena para contenção do Covid-19. Ela explica que tinha esperanças que os animais ajudassem uma de suas filhas a lidar com questões relacionadas com a ansiedade.

“Coelhos de guarda”

Segundo Erin, os três coelhos se acostumaram com a companhia de pessoas e adoram a companhia humana. Por conta disso, eles sempre correm para “dizer um oi” aos visitantes, o que certamente foi o caso do carteiro.

Após gargalhar com a nota deixada pelo carteiro, Erin decidiu que seria interessante dividir o bilhete com seus amigos do Facebook e compartilhou uma imagem da mensagem.

Na legenda, ela explica: “Eu tenho três coelhinhos que ficam soltos e podem ir a qualquer lugar no meu jardim. Eles adoram visitantes e são super amigáveis. Se o portão estiver aberto, eles certamente vão pular até lá”.

“Eu só consigo imaginar a reação do carteiro quando os viu depois de entrar! Eles são animais de suporte emocional que comprei para ajudar minha filha a lidar com a ansiedade”, explica a mulher.

“Não importa quem for, mas sempre que eles escutam o barulho do portão lateral, eles correm para cumprimentar”, finalizou Erin.

Algumas pessoas avisaram que ela deveria sinalizar a presença dos animais no seu quintal: “Isso é brilhante, mas você precisa colocar uma placa de ‘cuidado com os coelhinhos assassinos’ no seu portão”.

“Ninguém disse como eles matam, talvez seja de fofura”, escreveu outra pessoa.