Sogra ‘rouba’ teste de gravidez para guardar como recordação’

Uma mulher ficou completamente assustada após descobrir que sua sogra pegou seu teste de gravidez para guardar como uma “lembrança de seu neto”. Segundo ela, o marido foi o responsável por pegar o teste da lixeira e entregar para a mãe.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit, onde contou com a opinião de outros usuários da plataforma sobre o ocorrido.

De forma anônima ela conta que sua sogra estava desesperada para ter alguma lembrança do anúncio da chegada do seu primeiro neto e, por este motivo, queria guardar o teste de gravidez.

“Eles decidiram dar um jantar para comemorar a gravidez e enquanto eu e minha sogra conversávamos ela me contou toda alegre que já começou a ‘guardar lembranças’ do neto. Eu fiquei confusa e a questionei sobre isso e perguntei se ela tinha recebido algum presente sobre o bebê”, conta a mulher.

“Ela então explicou que pediu ao meu marido para trazer para ela o meu teste de gravidez positivo, que ela guardou como uma memória da notícia de que será avó. Fiquei chocada e questionei meu marido, que confirmou a história”.

Ela ficou completamente assustada

“Não vou mentir, fiquei assustada, enojada e desconfortável ao saber disso”, relata a mulher em sua publicação. Segundo ela, a ação do marido a fez se sentir “violada” e foi rapidamente acusada de estar “exagerando” sobre a situação e de ter “estragado a magia” do momento para a família de seu marido.

“Após o choque inicial eu disse aos dois que isso foi assustador e que me senti invadida. Meu marido disse que não era grande coisa e contou que pegou o teste da lixeira para levar para sua mãe”, explica.

Depois de mostrar seu lado da história, a mulher foi acusada de ser “controladora” e decidiu ir embora para sua casa, mas ainda precisou lidar com o marido insistindo que ela estava exagerando sobre a situação.

“Ele disse que para ele e para a mãe era somente algo ligado ao bebê, mas que eu estraguei tudo e os feri quando soube”, conta a mulher que foi defendida pelos usuários do Reddit.

“Fazer isso sem seu consentimento é bizarro e te culpar por ficar chateada é ainda mais!”, disse uma pessoa.

“Uma coisa é seu marido guardar para ele e não te dizer, outra é dar para a mãe dele e não te contar. Foi assustador e violador. Não acho que você exagerou na reação”, finaliza outra.