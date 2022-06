Pescador captura peixe ‘pesadelo’ no oceano profundo e ‘detalhe’ choca usuários

Um pescador causou furor nas redes sociais com uma rara descoberta no fundo do mar - um peixe aterrorizante com olhos estourados, uma boca cheia de dentes afiados e uma língua escamosa.

Como detalhado pelo site The Mirror, Roman Fedortsov dedicou sua vida à procura de criaturas desconhecidas como pescador de alto mar trabalhando, no noroeste da Rússia.

Ele passa meses de sua vida no mar, para o deleite de seus 649 mil seguidores no Instagram, onde frequentemente compartilha fotos de criaturas assustadoras das profundezas que encontrou.

Em sua captura recente, o peixe de aparência assustadora pode ser visto com olhos amarelos sem pupilas.

O peixe de escamas prateadas também tem a boca aberta, revelando seus dentes e sua língua de aparência escamosa.

Segundo o site, a postagem de Roman acumulou mais de 5 mil curtidas com usuários assustados com a descoberta.

Outras descobertas bizarras incluem um peixe-lobo, cobras marinhas, um sapato perdido e uma bolsa de sereia.

Ainda de acordo com as informações, Roman avistou a bolsa subaquática entre algas marinhas na praia.

