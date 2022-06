Mãe afirma que a filha ficará “menos atraente” após ser promovida no emprego

Uma mulher está completamente perplexa com as declarações de sua mãe após descobrir que ela recebeu uma oportunidade de crescer em seu emprego. Segundo seu relato, ao invés de receber o apoio da mãe, ela recebeu uma série de críticas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma postagem feita no Reddit. Em seu relato ela explica que recentemente foi promovida em seu emprego, mas a notícia não foi bem recebida pela sua mãe, que a criticou por ter aceitado.

Enquanto seu pai estava animado com a promoção, a mãe da mulher afirmou que o cargo, e a nova remuneração, farão com que a filha se torne “menos atraente” para os pretendentes em potencial. Apesar de saber que seu trabalho não tem relação com o fato de estar solteira, ela agora está se questionando sobre alguma “verdade por trás” das palavras de sua mãe.

“Fui promovida e minha mãe afirma que isso vai fazer os caras gostarem menos ainda de mim”, conta a mulher.

Ela teme que a mãe esteja certa

Contando sua história, a mulher afirma que teme encontrar alguma verdade nas palavras da mãe já que ainda não possui uma família ou um companheiro com o qual almeje isso.

“Recentemente eu fui promovida. Cargo melhor, salário melhor e reconhecimento. Meu pai ficou orgulhoso, mas minha mãe apenas disse ‘E agora, como você vai se casar?’ Ela está com medo da promoção me tornar ‘menos atraente’ para os caras”.

Segundo ela, os temores da mãe podem ser explicados devido ao aumento no seu salário por conta da promoção: “Ela teme que os caras se afastem por não poderem competir ou se sentirem forçados a ganhar um salário maior que o meu”.

“Ela, e outras pessoas da família, já tentaram me aproximar de alguns caras da região, mas nenhum deles chamou minha atenção. Eu quero me casar em um futuro próximo, mas agora estou começando a temer que a promoção torne isso ‘mais difícil’ do que já é. Minha cabeça está uma bagunça total”, revela a mulher.

Para os usuários do Reddit, a promoção não será um fator de dificuldade nesse assunto: “Existem muitos homens que não se intimidam com o fato de suas parceiras terem um salário e/ou cargo melhor”, afirmou uma pessoa.

“Seu sucesso merece comemoração! Qualquer homem que se sinta intimidado com isso não vale o seu tempo”, comentou outra.