Homem recebe apoio após chamar esposa de ‘idiota’ por cancelar compromisso: ‘Fiquei chateado’

Um desabafo na plataforma Reddit ganhou certa proporção na rede social, após ser publicado nesta terça-feira (21). Através do usuário u/Only_Till8916, um homem contou que chamou sua esposa de “idiota” após atitude da mulher.

“Então, alguns meses atrás, minha menina e eu fomos em um acampamento de pai e filha. Minha esposa deveria vir, mas estava menstruada, então não veio. Tivemos um grande momento”, iniciou o relato.

De acordo com o homem, ao voltar para casa com a filha, a esposa ficou desapontada por ter perdido o passeio. Ela teria insistido em ir acampar, então o marido reservou o mesmo lugar para retornarem juntos. O rapaz conta que foi cuidadoso para o acampamento não acontecer em um período em que sua parceira estivesse menstruada.

O passeio

Quando estavam preparando tudo para o passeio, a esposa decidiu que não iria mais. De acordo com o autor do relato, ele ficou chateado, pois planejou a viagem por conta da mulher.

“Passei os últimos dois dias preparando o material e tudo. Ela disse que não queria ir porque ficou com a limpeza e organização a casa. Esta é uma viagem que eu estava ansioso para ir com toda a família”, desabafou.

“Então a chamei de idiota por cancelar no último minuto e não me avisar antes que ela não tinha intenção de ir pelos últimos dia. Ela falou que eu sou um idiota por não entender o que ela quer fazer”, completou.

Homem é apoiado

Após registrar o desabafo, diversos comentários criticando a atitude da mulher surgiram na plataforma. Um dos usuários, com mais de 7 mil votos em seu texto, registrou o seguinte:

“Você é não é um idiota, mas sua esposa com certeza é uma! Preparar-se para uma viagem de acampamento que ela exigiu que você fizesse não é pouca preparação. Desistir no último minuto sem nenhuma razão legítima é realmente uma m*rda da parte dela”, escreveu.

“Há alguma razão para ela querer você e a criança fora de casa? Se eu fosse você, iria com sua filha e me divertiria muito. Mas isso é uma m*rda, me desculpe”, finalizou o internauta.

