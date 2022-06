Homem decide revelar que será pai durante o casamento da irmã

Uma noiva ficou completamente frustrada depois que uma atitude de seu irmão roubou a cena durante a festa do seu casamento. Segundo ela, foram 10 anos para oficializar a união com o marido e o irmão conseguiu “estragar tudo” em apenas 10 minutos.

Publicando sua história no Reddit, a mulher conta que ela e o marido se casaram a pouco tempo, mas que o casamento era esperado por eles ao longo dos últimos 10 anos. “Estamos juntos há 10 anos, temos quatro filhos e até agora não podíamos pagar por um casamento”.

Para terem um dia especial e que fosse lembrado por eles e por suas filhas, o casal se dedicou para realizar uma celebração simples, porém repleta de significados e pessoas especiais, mas ainda assim a organização foi estressante.

“Eu estava uma pilha de nervos com medo de que algo ruim pudesse acontecer. A montagem da cerimônia foi incrível e a recepção também começou da mesma forma”, conta a noiva.

As coisas mudaram rapidamente

Segundo seu relato, a noiva conta que no meio da festa foi abordada por sua cunhada: “Ela disse que deixou algo especial pra mim no meu livro de visitas. Eu nem pensei muito nisso e só continuei curtindo minha noite”.

“Em algum momento minha tia se aproximou de mim e perguntou qual era o nome do bebê do meu irmão. Eu fiquei confusa e só então percebi que foi isso que ela decidiu deixar no meu livro de visitas”, conta a mulher.

“Eles usaram o meu livro de visitas para anunciar o nome do bebê e ainda fizeram disso um jogo para a família! ‘Se quiser saber o nome do bebê, você vai ter que procurá-lo’. Fiquei extremamente chateada, mas na hora não quis falar nada para não criar uma confusão”.

Depois da situação desagradável, a noiva decidiu passar o resto da noite junto com o marido e somente na manhã seguinte entrou em contato com seu irmão. “Expliquei que eles feriram meus sentimentos, e meu irmão gritou comigo dizendo que era a ideia de presente deles, mas se que quiséssemos poderíamos tirar o nome do bebê do nosso livro”.

Após tentar explicar novamente a situação, a mulher acabou desistindo e passou a se sentir culpada por seus sentimentos. Para os usuários do Reddit, ela não deve agir desta forma: “Eles precisam aprender que cada anúncio tem o lugar certo para ser feito. O casamento era seu, não a revelação deles”.

“Você está certa, eles ‘roubaram’ sua festa de forma proposital para anunciarem a gravidez e o nome do bebê. Não importa a forma como foi feito, eles fizeram e anunciaram para sua família, isso foi rude com você”, afirmou outra pessoa.