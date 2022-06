Filha trans de Elon Musk entra na Justiça para mudar de nome e cortar ligação com o bilionário

Filha de Elon Musk quer mudar de nome e cortar relação com o pai (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Uma filha de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, entrou na Justiça para mudar seu nome e retirar o sobrenome do pai, nos Estados Unidos. A jovem de 18 anos, que é uma mulher trans, quer ser chamada de Vivian Jenna Wilson, e não mais como Xavier Musk como foi registrada ao nascer.

De acordo com o site “TMZ”, a jovem disse que pretende a mudança de nome em razão de sua identidade de gênero e por “não viver ou desejar estar relacionada” ao pai biológico.

Conforme reportagem do “Los Angeles Times”, o pedido de Vivian foi protocolado no Condado de Los Angeles, na Califórnia, no dia 18 de abril, um dia depois da jovem completar 18 anos. O caso deve ser analisado pela Justiça na próxima sexta-feira (24).

Vivian é fruto do primeiro casamento de Elon Musk com a escritora Justine Wilson, que ficaram juntos entre 2000 e 2008. Ela tem outros quatro irmãos, sendo um deles, gêmeo. O bilionário ainda tem mais dois filhos com a cantora Grimes.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk foi apontado pela revista “Forbes” como o homem mais rico do mundo no ranking de 2022. Ele tinha um patrimônio avaliado em US$ 219 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em abril deste ano.

Ele é presidente-executivo da fabricante de carros Tesla, uma das primeiras a apostar somente em modelos elétricos, e da SpaceX, empresa de voos espaciais.

Recentemente, ele anunciou o plano de comprar o Twitter, mas a transação ainda não foi finalizada.

Além disso, ele esteve no Brasil em maio passado quando se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e obteve autorização para exploração da internet na Amazônia. O encontro entre os dois rendeu diversos memes.

