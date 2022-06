Atriz colombiana de 55 anos investe na venda de calcinhas usadas pelo OnlyFans

A atriz colombiana Aura Cristina Geithner, de 55 anos, decidiu se aventurar na nova plataforma de venda de conteúdo erótico, o OnlyFans, com um empreendimento inusitado.

“Não sou apenas uma atriz de novela, sou uma mulher atual que vive, que sonha, que trabalha, que é feliz e que adora se adaptar às novas mudanças porque não me dê medo”, disse em entrevista à rede Telemundo.

Seu novo empreendimento na rede exclusiva para assinantes é na área de vendas. Ela está comercializando calcinhas usadas (por ela mesma, é claro), e garante que há quem tenha ‘interesse comercial’.

“São calcinhas muito finas, muito bonitas. Eu as uso. Eu sou obviamente muito cuidadosa e muito higiênica. Não entrego calcinhas sujas, longe disso, mas estão impregnadas do meu cheiro pessoal”, garantiu a atriz.

Ela também revelou que em seu canal é bastante ousada em seu conteúdo.”Sou sensual, brinco muito de me vestir, com lingerie e com transparências”, afirmou.

A atriz que é famosa em seu país pelas personagens que interpretou em novelas como “Eternamente Manuela”, “Segredo do Amor” e “Gata Selvagem” preferiu não revelar abertamente os preços e modelos das peças íntimas que está comercializando.

LEIA TAMBÉM: Menino de 5 anos morre após ser esquecido por mãe em veículo; pensou que desceria sozinho

Quem tiver curiosidade de descobrir terá que fazer a assinatura do OnlyFans, que custa US$ 19 (cerca de R$ 98).

O novo negócio da atriz recebeu apoio dos fãs nas redes sociais, que a incentivaram a continuar ousando comercialmente. “Seja feliz. É seu corpo, sua vida” e “Viva, ria, sonhe e venda essa calcinha!” são alguns dos comentários feitos por admiradores da atriz.

Pode interessar também: