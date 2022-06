Zombaria de amigos faz homem matar colega de trabalho por acreditar que tinha caso com sua mulher

A zombaria dos colegas de trabalho e um ciúme sem limite foram suficientes para José Gutierrez-Rosales, de 49 anos, perder a cabeça e matar outro companheiro de trabalho a golpes de cano. Tudo porque ele acreditou nas brincadeiras dos amigos que diziam que a vítima tinha um caso com sua esposa. A notícia é do site New York Post.

O caso aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. Tanto o agressor quanto a vítima trabalham em uma empresa de encanamento e estavam em um serviço externo quando o ataque foi realizado. “Eu comi dois tacos e meu corpo estava estranho, e então de repente peguei um cano e comecei a atacá-lo”, disse Gutierrez à polícia do condado de Kern.

Gutierrez espancou o colega Héctor Javier Castañeda Vásquez, de 56 anos, com extrema violência até a morte. “Isso é por se envolver com minha família”, gritava enquanto espancava o outro trabalhador, incansavelmente.

De acordo com a polícia, a agressão foi tão feroz que Vasquez sofreu várias fraturas no rosto e cortes por toda face e cabeça, chegando a perder vários dentes. Ele morreu no local.

Após o crime, ele pegou o carro e seguiu para a cidade de Taft, onde abandonou o veículo e continuou fugindo a pé, até ser preso. Aos policiais, ele disse que se quisesse fugir mesmo, teria atravessado para o México e que estava apenas ‘pedindo perdão a Deus”.

Durante interrogatório, Gutierrez disse que tudo começou com a zombaria dos colegas, que acabaram fazendo com que ele perdesse a cabeça. “Eles causaram tudo isso”, disse.

