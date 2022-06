Vídeo: Jovem sai sem permissão e é retirada de festa com cintadas dadas pela mãe

Jovem é retirada de balada com cintadas dadas pela mãe após sair sem permissão Reprodução - Youtube (Captura de video.)

Um vídeo compartilhado no YouTube repercutiu entre os internautas após mostrar a reação de uma mãe ao descobrir que a filha saiu sem sua autorização. E, se você está curioso, a mulher, cuja identidade não foi revelada, não só buscou a filha, que foi para a festa sem sua permissão, como a retirou do local com cintadas.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, o fato foi registrado na cidade de Pacasmayo, no Peru, e teve os detalhes divulgados em uma reportagem local.

Ao analisar a gravação, pode-se acompanhar em um primeiro momento a jovem dançando e, pouco tempo depois, deixando o local com a mãe, que aparece dando golpes de cinta.

Reações de internautas ao caso da jovem

Além das mais de 5 mil curtidas, o vídeo dividiu opiniões e recebeu comentários como:

“Meu respeito a essa senhora, por cuidar da vida de sua filha, quem sabe onde ela teria aparecido”;

“Achei que não existiam mais mães assim, só pais permissivos hoje em dia”;

“Ninguém na vida vai querer seu bem-estar e seu sucesso como as mães, o que quando éramos jovens não conseguíamos entender. Obrigada mãe!”;

“Entrou para a história”';

“Que boa mãe”;

“Após 15 anos, a mãe ficou sozinha sem apoio da filha”;

“Coitada, ela vai pensar umas 40 vezes antes de sumir novamente”.

Está curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

