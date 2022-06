Tatuagem memorial é motivo pode levar um casal ao divórcio

Uma mulher está passando por uma situação complicada por conta de uma tatuagem memoria feita por ela. Segundo seu relato, publicado no Reddit, a tatuagem pode até mesmo levar ao fim de seu casamento.

A mulher de 39 anos, que permaneceu anônima, conta que fez uma tatuagem memorial em seu bíceps. O desenho é composto por diferentes tipos de flores e não tem nenhum indício de ser uma tatuagem memorial, como datas e nomes.

“Se você olhar para ela, não vai perceber que é um memorial. São apenas flores, sem palavras, nomes, datas e coisas do tipo. Eu a fiz há 3 anos”, explica.

Segundo ela a tatuagem é motivo de constantes desavenças com seu marido, de 50 anos. “Acho que as brigas acontecem porque ele tentou me convencer a não fazer essa tatuagem. Ele sempre disse que eu ia me arrepender e que a tatuagem me faria ficar cheia de mágoa e tristeza”.

Na realidade, ela sente exatamente o oposto: “Eu amo minha tatuagem, é um memorial para minha família, ela é brilhante e me enche de alegria”.

Ele ameaçou pedir o divórcio

Apesar da tatuagem ser motivo de felicidade e celebração para a mulher, o marido não tem a mesma opinião: “Ele disse que fui egoísta em fazer a tatuagem por ela representar a ‘minha família’ e não ‘a nossa família’, e tudo o que ele vê no lugar das flores são os rostos dos meus entes queridos que se foram”.

Segundo ela, o homem agora exige que ela use roupas de mangas longas para esconder o desenho e afirma que ele diz não conseguir sequer dividir o mesmo espaço que ela quando a tatuagem está visível.

“Ele diz que desrespeito seus sentimentos quando não escondo a tatuagem. Não posso sequer usar minha roupa preferida que é uma calça jeans com uma regata”, conta a mulher.

“Ele quer que eu remova a tatuagem e diz que é a única forma de ser feliz. É a única das minhas tatuagens que ele se importa e ele até ameaçou se divorciar se eu fizer novos desenhos”, afirma.

Para os usuários, ela precisa se preparar para uma separação se não quiser se anular. “Seu marido está fazendo exigências sobre o seu corpo? Acho que o divórcio é a melhor opção para você”.

“Seu marido precisa de terapia ou algo assim para colocar a cabeça no lugar”, afirmou outra pessoa ao que uma terceira complementou: “Se ele está dizendo que vai se divorciar se você fizer novas tatuagens ou não remover a sua, porque você ainda liga para ele?”.