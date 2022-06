São Paulo recebe voo raro de um dos aviões mais compridos do mundo. Assista ao vídeo com a decolagem Imagem: reprodução (Youtube SBGR Live)

Neste último final de semana o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo recebeu uma rara ‘visita’. Considerado um dos maiores aviões comerciais em quesito comprimento do mundo, o Airbus A340-600, que de acordo com o site de aviação AEROIN, possui 75 metros de comprimento, está realizando o transporte de cargas no país.

A sua presença se torna marcante pois o modelo está ‘entrando em extinção’, já que estão sendo apresentados modelos bimotores mais novos e eficientes para o mesmo tipo de trabalho. Contudo, esse voo e outros com exemplares desse tipo estão sendo realizados nos últimos dias à serviço do Correios, saindo da China e chegando ao Brasil pela empresa aérea islandesa Air Atlanta Icelandic. A empresa possui dois aviões desse modelo na sua frota.

Confira a seguir a impressionante gravação que mostra o ‘gigante’. Se você quiser observar apenas a decolagem, pule o vídeo até o minuto quatro:

Segundo o site especializado em aviação, até antes da pandemia, esse modelo quadrimotor era muito utilizado, mas passou a ser retirado de operação, deixando espaço para outras naves. Ainda assim, muitos deles passaram a ser utilizados como aviões de carga.

Ainda segundo a AEROIN, em termos de comprimento, o avião A340-600 está na lista dos maiores do mundo, ocupando a terceira colocação. Veja a lista com os tamanhos a seguir:

Antonov AN-225: 84 metros (destruído recentemente na guerra da Ucrânia);

Boeing 747-8I: 76 metros de comprimento;

Airbus A340-600: 75 metros;

Boeing 777-300ER: 74 metros;

Airbus A340-1000: 74 metros;

Antonov AN-124: 69 metros.

