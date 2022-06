Mulher expulsa irmã de casa após descobrir um rombo em sua conta bancária

Uma mulher ficou completamente perplexa após descobrir que a irmã causou um verdadeiro estrago em sua conta bancária. Segundo ela, todo seu pagamento foi utilizado na compra de itens para um jogo online.

Buscando ajuda sobre sua situação, a mulher decidiu contar a história em uma publicação do Reddit. Em seu desabafo ela relata que a irmã, de 27 anos, está morando com ela nos últimos dois meses depois que a empresa em que ela trabalhava foi à falência.

Segundo ela, a convivência com a irmã era boa: “Ela ajudava na limpeza, recebia visitas, mas nunca até tarde, me ajudava com meu filho de três meses e , no geral, era tranquilo conviver com ela”.

O problema todo, como explica a mulher, é que a irmã está em tratamento de recuperação para o vício em jogos. “Por este motivo todos os seus cartões são bloqueados para serem utilizados em jogos. O vício dela era muito grave e ela gastava muito dinheiro em jogos online”.

Ela fez uma descoberta desagradável

O relacionamento entre as irmãs ia bem até que certo dia a jovem descobriu, de uma forma desagradável, que a irmã encontrou uma nova forma de gastar dinheiro em jogos online, e não era com seus próprios cartões.

Segundo ela, a irmã estava utilizando um tablet antigo que ela não sabia que estava configurado com sua conta do Google Pay. “Nunca mudei as configurações para pedir senhas em compras feitas na internet porque achava que não tinha configurado o Google Pay nesse aparelho. Achei que eu era a única pessoa com acesso a minha conta, mas estava errada”.

Ao fazer compras na manha seguinte a mulher se surpreendeu ao ter seu cartão recusado pois tinha recebido seu pagamento quinzenal na tarde anterior. “Verifiquei meu aplicativo e vi uma série de compras realizadas em um jogo online. Ela conseguiu gastar todo o meu pagamento comprando itens de jogo”.

“Isso significa que eu não vou ter dinheiro para compras pelos próximos 15 dias, eu consigo sobreviver com o que tenho no armário, mas meu bebê não”, explica a mulher.

Ao chegar em casa, ela tomou uma decisão extrema e decidiu expulsar a irmã do local. “Quando os meus pais ligaram eu expliquei a eles e eles me culparam por não ter colocado a proteção necessária sabendo do vício dela. Eles não querem mais falar comigo ou me ajudar e ficaram ao lado da minha irmã. Eu agi errado?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não foi a culpada: “Ligue para seu banco e avise que não reconhece as compras. Faça o mesmo para o Google Pay. Isso é mais comum do que parece, principalmente com crianças e eles podem te orientar quanto a isso”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã cometeu uma fraude ao usar seu nome e conta bancária. Ela roubou seu dinheiro e você pode pegá-lo de volta. Ligue para seu banco e reporte o roubo. Lembre também de bloquear seus cartões e pedir novos, além de trocar senhas e acessos à suas contas”, sugeriu outra.