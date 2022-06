Em uma situação chocante, uma mulher foi expulsa de uma pizzaria porque seu top não era ‘apropriado’.

Emma Prince, de 34 anos, foi em um restaurante na noite mais quente do ano vestindo um top cropped - mas foi “impedida” de entrar.

Como detalhado pelo site The Mirror, a mãe, que estava com sua filha pequena, alegou que a gerente do restaurante a confrontou e disse que não era bem-vinda porque o top branco que ela usava era um sutiã.

No entanto, uma Emma sustentou que a peça de roupa era definitivamente um top que ela escolheu usar na noite quente, de 30 graus, na Inglaterra.

A mãe foi forçada a voltar para o carro e vestiu uma camisa, só assim foi autorizada a entrar no local.

Mulher expulsa de restaurante por usar blusa ‘inapropriada’ foi humilhada publicamente

Ela e a filha de dois anos, Penelope, pediram a comida, mas depois de esperar mais de uma hora, saíram porque as refeições ainda não estavam prontas.

Emma afirmou que ficou chateada por ter sido humilhada publicamente na frente de outros clientes no Stonehouse Pizza and Carvery por usar roupas que o local afirmou ser “bastante inapropriada”.

Ela disse: “A gerente disse que eu não podia entrar porque estava usando apenas sutiã. Expliquei a ela que era um top, não peça íntima e estava fazendo 30 graus lá fora”.

Questionado sobre o motivo de Emma ter sido confrontada pela gerente, um porta-voz disse: “Todas as decisões sobre o código de vestimenta ficam a critério do gerente do restaurante.

Ainda de acordo com as informações, a situação acabou gerando revolta nas redes sociais.