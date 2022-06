Serial Killers brasileiros: relembre casos que marcaram o país

No dia 28 de junho de 2021 a polícia capturava Lázaro Barbosa, de 32 anos, que ficou conhecido como “Serial Killer do DF”, após 20 dias de buscas intensas e cidades completamente aterrorizadas pela possível presença de um assassino em série entre seus habitantes.

Procurado pela morte de quatro pessoas da mesma família, Lázaro conseguiu fugir da polícia durante 20 dias e foi alvo de uma operação de busca que envolveu mais de 270 policiais de diferentes corporações. Após ser localizado pela polícia o homem foi fatalmente ferido após uma intensa troca de tiros.

No entanto, Lázaro não foi o único Serial Killer que aterrorizou o país ao longo dos anos. Outros assassinos em série também tiraram o sono e a tranquilidade da população nos mais diversos estados do país. Relembre alguns casos:

Francisco de Assis Pereira - O maníaco do parque

Um dos casos mais conhecidos e divulgado das últimas décadas aconteceu em São Paulo durante a década de 90. Em 1998 o motoboy Francisco de Assis Pereira foi acusado pelo assassinato de sete mulheres na região do Parque do Estado, na divisa entre São Paulo e Diadema.

Os policiais suspeitaram da ação de um Serial Killer depois de encontrarem os corpos das vítimas seguindo um mesmo padrão de violência. Pelo local onde as mulheres foram encontradas, o homem ficou conhecido como “Maníaco do parque”.

Para convencer as mulheres, Francisco se passava por um agente de modelos e as convidava para fotografar com a falsa promessa de contratos, dinheiro e mudança de vida. Ele foi preso no dia 5 de agosto de 1998 e condenado a 284 anos de prisão.

Thiago Henrique Gomes da Rocha - O maníaco de Goiânia

Ao logo do ano de 2014 a região de Goiânia ficou sob a ameaça de um assassino em série que tinha como vítimas em potencial mulheres, homossexuais, pessoas em situação de rua e travestis.

Thiago Henrique Gomes da Rocha ficou conhecido como sendo o “Maníaco de Goiânia”. Ao todo ele teria confessado a morte de 39 pessoas, sendo em sua maioria mulheres. Em depoimento, ele afirmou que a vontade de matar surgiu por volta dos 17 anos de idade.

Seu modo de ação era diversificado, na maioria dos casos ele atirava das vítimas a distância fugindo em seguida com sua moto, em outros casos ele estrangulava ou esfaqueava seus alvos. Ele foi condenado a 600 anos de prisão.

Pedro Rodrigues Filho - Pedrinho Matador

Responsável por uma série de assassinatos entre os anos de 1968 e 2003, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como “Pedrinho Matador” foi acusado pela morte de 71 pessoas, mas afirmou ter matado mais de 100, incluindo o próprio pai.

Após cumprir sua pena, Pedro foi solto em 2018 e passou a publicar diversos vídeos no YouTube onde analisa casos de crimes que chamam atenção da mídia, como o próprio “Serial Killer do DF”.

Depois de ser solto, ele agora espera poder “viver seu restinho de vida” sem ser reconhecido como “Pedrinho matador”.

