Pelos pubianos aos 2 anos: Conheça o estranho caso do menino que se desenvolveu rápido demais

Um caso fora do comum chamou a atenção da comunidade e dos médicos de Brighton, na Inglaterra. Um menino de apenas 2 anos apresentou um desenvolvimento corporal bastante avançado, com direito à presença de pelos pubianos já nesta idade. O Publimetro Chile trouxe detalhes da história divulgada a princípio pelo “Business Insider” e que agora contamos aqui.

Barnaby Brownsell é visivelmente maior do que meninos e meninas da mesma faixa etária. A mãe revelou que quando o filho completou um ano de idade já pesava nada menos do que 12kg. Ele estava ganhando um quilo por mês, mas, curiosamente, não era de gordura, e sim de músculo.

Quando as mudanças, porém, atingiram a região genital da criança, o alerta piscou mais forte. Pelos pubianos cresceram ao redor do pênis, que também era maior que o normal para um menino daquela pouca idade.

Busca por respostas

A família resolveu, então, levar o pequeno - nem tão pequeno assim - ao médico que, ao realizar um exame de sangue, detectou que o garoto tinha um nível muito alto de testosterona no organismo, quase igual ao de um homem adulto.

O caso foi parar em uma comissão médica, em que um dos profissionais levantou a suspeita e questionou se alguém da família havia passado por algum tratamento artificial com testosterona destinado a adultos.

A charada foi finalmente desvendada: a mãe da criança revelou que o marido fazia uso de um gel de testosterona há anos. Assim, era muito provável que essa “puberdade precoce” tivesse sido desencadeada pelo contato do gel com o menor.

Com o mistério resolvido, os profissionais afirmaram que a idade cronológica da criança agora vai “acompanhar” seu corpo com o passar do tempo.

