Mãe se revolta após a cunhada criticar o nome de sua filha

Uma mulher ficou completamente revoltada diante da atitude de sua cunhada ao saber o nome de sua filha. Segundo a mãe da criança, a mulher não disse abertamente, mas fez comentários sobre como o nome escolhido era “feio” para uma criança.

Contando sua história no fórum online Mumsnet, a mulher, que não quis se identificar, explica que tudo aconteceu no dia em que sua cunhada foi conhecer sua filha de três meses de vida. Durante o encontro a mulher teria “deixado escapar” sua opinião sobre o nome da criança.

“Minha cunhada acabou de conhecer meu bebê de 3 meses de vida e deixou escapar que seu nome do meio é “horrível”. Ela não disse isso de forma direta, mas comentou com seu filho de 10 anos. Minha filha tem um nome africado que significa ‘bênção’ e é um nome unissex”, conta a mulher.

Ela ainda afirma que essa não foi a primeira vez que a mulher fez comentários desnecessários para tentar questioná-la sobre suas ações como mãe, o que também a deixa extremamente desconfortável.

Ela ficou revoltada com os comentários

Continuando seu relato, a mãe conta que por várias vezes recebeu comentários passivo-agressivos feitos pela sua cunhada, mas que “manteve a postura” e não comentou nenhum deles diretamente com ela. Apesar disso, ela afirma ter relatado ao marido os acontecimentos.

No entanto, o que mais a incomodou foi que o marido presenciou os comentários sobre o nome da filha e não tomou uma atitude diante do ocorrido: “Ele estava presente durante a conversa e não disse nada”.

“A outra irmã do meu marido tentou ‘dar um toque’ nela e dizer que o nome não era importante para tentar amenizar a situação. Eu estou irritada com a situação e comigo mesma por estar irritada com isso”, explica a mulher.

Segundo ela, a cunhada é uma tia “legal e atenciosa” para seu outro filho e o menino a adora, por este motivo ela teme que interferir na situação acabe gerando algum desconforto entre a família. “Eu não quero falar algo para ela principalmente porque sei que iria me arrepender, então apenas aceito”.

Ela então questiona se está errada em ficar chateada pelo fato do marido não agir em sua defesa. Rapidamente outras pessoas interagiram com a publicação: “Ela realmente foi rude nos comentários, sobre seu marido as vezes ele poderia não saber como agir sem piorar as coisas”.

“Ela não deveria fazer esses comentários na sua frente ou na frente de qualquer pessoa”, afirmou outra pessoa.