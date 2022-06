Jovem é ‘excluído’ da família após ter tatuagem descoberta pelos pais

Um homem afirmou ter sido “excluído” de sua família depois que uma tatuagem feita por ele foi descoberta por seu pai e avós. Segundo relato publicado por ele no Reddit, ele recebeu comentários ofensivos que o deixaram profundamente magoado.

Em seu relato, publicado de forma anônima no Reddit, o jovem, que tem 22 anos, conta que sua família acabou de descobrir sobre uma tatuagem feita por ele no ano passado.

“Meu irmão sabia desde o dia em que fiz o desenho, nós moramos juntos e eu também contei para minha mãe há alguns meses já que sou muito próximo dela”, explica o jovem.

Durante uma pausa nos estudos ele decidiu visitar sua família e não se importou muito em esconder completamente o desenho já que fica em uma parte que não é facilmente observada. “Eles levaram aproximadamente 12 horas para perceber a tatuagem. E quando perceberam eu me vi no inferno”.

Ele foi duramente criticado pela família

Segundo relato do jovem, que é estudante de medicina, seu pai passou aproximadamente 10 minutos gritando com ele sobre suas atitudes: “Ele disse que sou um idiota e que aparentemente nem a faculdade de medicina vai dar jeito nisso”.

“Depois ele ainda disse que as tatuagens estão sendo o motivo pelo qual ‘os russos executaram algumas pessoas na guerra da Ucrânia’. Meu avô saiu de perto e não fala mais comigo desde o acontecido”, conta o jovem.

Sobre sua avó e mãe, ele conta que ambas se “uniram na culpa” e o acusaram de ter magoado a todos. “Minha avó disse que isso a machucou demais e a deixa extremamente triste. Isso foi o que mais mexeu comigo”.

Ele então pediu o apoio de outras pessoas sobre como lidar com a situação já que ainda é parcialmente dependente dos pais. “Eu tenho um trabalho de meio período, isso talvez cubra as minhas despesas mais básicas. Alguma dica sobre como lidar com essa situação? Alguém já passou por algo do tipo, as experiências podem me ajudar”.

Para os usuários do Reddit, a atitude da família do jovem foi egoísta: “Culpar você e te fazer se sentir mal por fazer uma tatuagem no seu corpo é egoísta. Eu diria para se acalmar e conversar com eles explicando sobre sua decisão como um adulto. Tente cobrir a tatuagem em eventos em que ela possa ficar visível para evitar conflitos adicionais”, sugeriu uma pessoa.