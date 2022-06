Família canadense diz não usa papel higiênico há 4 anos para reduzir gastos e garantir sustentabilidade

Uma família canadense chamou a atenção após revelar que deixou de usar papel higiênico há quatro anos. Os Allen, conhecidos no YouTube pelo canal “The Fairly Local Family”, disseram que passaram a se limpar com panos laváveis e reutilizáveis com o objetivo de economizar nas contas e serem mais sustentáveis.

Em entrevista ao jornal “The Sun”, a mãe Amber Allen explicou que a medida começou como forma de poupar despesas e reduzir os gastos com compras, enquanto eles acumularam uma grande dívida em função de mensalidades escolares e com faculdade. Com isso, ela passou a fazer com que os familiares se limpassem com lenços umedecidos. Aos poucos, eles foram se adaptando até que passaram a usar os panos reutilizáveis.

“Estava literalmente jogando o meu dinheiro na privada”, comentou Amber, que explicou que após ficarem um tempo sem usar papel higiênico eles perceberam como esse item é supérfluo e não fazia mais sentido comprá-los.

O bebê da família foi o primeiro a passar a ser limpo com os panos e fraldas reutilizáveis e, mesmo depois que a família conseguiu controlar as contas, Amber disse que a mudança de hábitos já havia sido absorvida por eles, que continuaram a usar os paninhos. Esses, por sinal, ela conta que higieniza com água e vinagre antes de colocar na máquina de lavar.

Dicas de sustentabilidade

Nas redes sociais, a família Allen dá dicas de economia e de estilo de vida sustentável, que inclui produzir os alimentos que consomem. Para isso, se mudaram em abril para uma área mais barata, na zona rural de Ontario. Lá, têm uma horta e uma pequena granja.

Sobre o uso de paninhos no lugar do papel higiênico, Amber recomenda os tecidos mais duráveis e macios, como flanelas ou similares. Ela também indicou que as pessoas comprem os itens de segunda mão para economizar ou procurem lotes em grande quantidade pela internet.

