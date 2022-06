Desafio TikTok: menina de 10 anos terá que fazer cirurgia para recuperar tecido das mãos

Uma menina de apenas 10 anos ficou gravemente ferida ao tentar reproduzir um desafio do TikTok e terá que se submeter a uma cirurgia delicada para recuperar a pele das mãos, segundo notícia do The Mirror.

Dois amigos resolveram recriar o desafio da rede social chamado “mãos congeladas” durante uma festa do pijama, na Inglaterra. Elas comentaram que viram os vídeos bombando na rede e gostariam de tentar fazê-lo também. O desafio consiste em congelar as mãos por um período de 10 segundos com um desodorante com produto químico congelante.

O primeiro garoto a tentar não se machucou porque ele não conseguiu manter o spray pelos 10 segundos necessários, mas ela ultrapassou o tempo limite.

Sem medir as consequências, a menina fez o desafio e imediatamente ficou com terríveis queimaduras nas mãos. A mãe disse que ficou horrorizada ao ver o estado da pele das mãos da criança e a levou rapidamente para um centro de emergência médica.

O médico que a atendeu rapidamente chamou uma equipe de cirurgiões plásticos em função da gravidade das feridas e após uma intervenção cirúrgica o médico lhe disse que as feridas podem demorar até 2 anos para se curarem, e provavelmente precisará fazer cirurgia plástica para corrigir as lesões na pele.

“10 segundos de estupidez a deixaram com dois anos de dor (...)”, disse a mãe, ainda aborrecida com o desfecho do que deverias ser apenas uma brincadeira de criança.

A mãe, de 39 anos, disse que a brincadeira arruinou suas férias de verão, já que ela não pode pegar sol nas mãos ou ir à piscina. Segundo ela, a menina ainda sente muita dor, mas já voltou pra a escola.

