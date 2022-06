Já pensou em ser dono do Sol? Espanhola registrou o astro e quer cobrar imposto do mundo

O senso de oportunidade é a marca de todo grande empresário, mas algumas pessoas passam dos limites e fazem negócio que beiram à loucura.

Um desses casos é a história da espanhola Ángeles Durán, que traz sempre na bolsa uma escritura registrada em cartório há 10 anos que garante que ela é a única proprietária da estrela central de nosso sistema solar, o Sol.

Diz o documento: “...dona do Sol, uma estrela do tipo espectral G2, que se encontra dentro do sistema solar, localizada a uma distância média da Terra de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros.”

Em sua primeira investida no mundo dos negócios como ‘proprietária’ da maior estrela do sistema solar, começou a vender parcelas do astro no eBay, mas teve seu ‘produto’ removido pela plataforma, que considerou um ‘ativo não tangível para venda’.

Ángeles entrou na Justiça contra a plataforma de compra e venda, mas perdeu a ação na Justiça por motivos óbvios.

Em 2015, sua história voltou à tona quando um grupo de pessoas a reconheceu como dona do Sol. Embora a notícia parecesse promissora, a intenção do grupo era processar-lhe por problemas causados na pele pela exposição aos raios solares e arrancar-lhe uma indenização.

No ano passado ela resolveu dar uma cartada definitiva em seu negócio solar: vai taxar toda a raça humana pelo uso do Sol. Seu projeto é simples: 50% de tudo que for arrecadado vai para o governo espanhol, 20% para um fundo de pensões do país, 10% para investigação de inadimplência e os 10% restantes para forrar seu próprio bolso.

“Conheço a lei e apoiei minha reivindicação legalmente. Eu fiz isso, mas qualquer um poderia ter feito isso. Acabou de chegar a mim primeiro. Quando você tem uma propriedade, faz sentido usá-la. As empresas elétricas se beneficiam dos rios, que são de todos, então espero aproveitar o sol”, disse a empresária. (Com informações do Metroworldnews.com)