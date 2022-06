Após briga com o marido, mulher joga roupas dele na fiação elétrica no interior de SP; assista ao vídeo Imagem: reprodução (redes sociais).

Uma cena inusitada ocorreu em Botucatu, interior do estado de São Paulo. Após uma briga com o marido, uma mulher jogou suas roupas pela janela de um apartamento que fica no segundo andar, na região central do município. A cena chamou a atenção das pessoas que passavam no local. O caso aconteceu na última sexta-feira (17 e viralizou nas redes sociais neste final de semana.

É possível notar no vídeo a seguir que, durante a ação de jogar as roupas, muitas delas ficaram presas na fiação elétrica que estava próxima à janela e outras caíram no chão. O episódio ocorreu na Rua Amando de Barros, principal via da cidade. Assista ao vídeo:

Mulher atira roupas do marido na fiação elétrica durante briga, veja vídeohttps://t.co/1yeWEbmUtt pic.twitter.com/x4PdJYYgVQ — BNews (@bnews_oficial) June 19, 2022

De acordo com reportagem do G1, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a discussão do casal, porém não houve necessidade de intervenção das autoridades e nenhuma das partes registrou boletim e ocorrência.

Ainda de acordo com a reportagem, a concessionária de energia local precisou ser acionada para retirar as roupas que ficaram enroscadas nos fios, contudo, sem a necessidade de desligar a energia da região central.

Nos comentários das redes sociais sobre o caso, uma usuária comentou: “Claramente a moça do vídeo que jogava as roupas do marido pela janela aqui em Botucatu está sendo chamada de louca. Isso só mostra que, nessa sociedade machista, a corda sempre arrebenta pro nosso lado, né? Espero que a moça encontre paz [...]”.

